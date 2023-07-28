原标题：兴业银行落地市场首批混合型科创票据

7月26日，兴业银行牵头主承销的湖北省路桥集团有限公司2023年度第二期中期票据（混合型科创票据）成功发行，金额1.6亿，期限2+1年，票面利率4.5%，是市场首批混合型科创票据。

为贯彻落实关于《加大力度支持科技型企业融资行动方案》的工作要求，为科技型企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务，中国银行间市场交易商协会创新推出混合型科创票据，通过浮动利率、收益权转让等结构设计，让债券投资人参与科技型企业发展。

据悉，发行人湖北省路桥集团有限公司是国家级高新技术企业，在高速公路、复杂桥隧及市政工程建设领域深耕70余年，多项施工技术处于国内及世界先进水平，累计获授权发明专利38项、实用新型专利104项、软件著作权2项。

本笔混合型科创票据通过质押湖北省路桥集团享有的135项专利权，有效降低公司融资成本，优化公司融资结构，同时盘活了公司多项无形资产，拓宽了融资渠道。

“本笔混合型科创票据的成功发行，使得企业核心优势与融资诉求紧密结合，为国内专利权质押债券融资提供了创新案例，也将形成金融精准支持科技创新的良好示范效应。”兴业银行投资银行部负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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