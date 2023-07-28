原标题：科技部：加快实现科技—产业—金融良性循环

7月27日，国务院新闻办公室举行“金融支持科技创新 做强做优实体经济”国务院政策例行吹风会，科技部副部长吴朝晖表示，在金融的助推下，我国全球创新指数排名上升至第11位，正在蹄疾步稳地向建设科技强国迈进。

“科技部认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，始终把促进科技与金融融合，打通科技、产业、金融通道作为科技体制改革攻坚的重点内容。”吴朝晖说，主要工作体现为5个“持续”：主动加强与金融管理部门的合作，科技金融政策体系持续完善；发挥再贷款货币政策工具激励作用，银行向科技型企业投放贷款的积极性持续增强；深化“一行一策”合作，差异化的科技金融服务模式持续优化；发挥国家科技成果转化引导基金作用，社会资本投早投小投硬科技的导向持续凸显；加强科技数据共享利用和信贷模型建设，科技型企业融资的便利性持续提高。

科技部与人民银行实施4000亿元科技创新再贷款，引导21家全国性金融机构为符合条件的高新技术企业等提供低成本信贷支持；与国家开发银行实施100亿元专题债促进成果转化；与金融机构共享40万家高新技术企业、50万家科技型中小企业信息，在高新区实施“企业创新积分制”，仅2022年积分企业就获得银行授信1178.6亿元……

“在各部门和金融机构的支持下，金融支持科技创新的力度、广度、精度不断提升，科技、产业、金融相互塑造、紧密耦合、良性循环的格局正在形成。”吴朝晖说。

截至今年6月底，科创板上市企业542家，总市值达6.72万亿元；北交所上市企业204家，总市值超2668亿元。

下一步推进科技金融工作的总体考虑是什么？吴朝晖在回答科技日报记者提问时说，以科技创新全链条、科技型企业全生命周期融资两大需求为系统牵引，坚持直接融资和间接融资“两条腿走路”，坚持分类施策和精准施策有机结合，坚持支撑科技攻关和服务实体经济同步推进，不断完善科技金融服务体系，加快实现科技—产业—金融良性循环。

具体而言，要进一步强化科技与金融部门工作的协同联动，进一步加强科技信贷服务能力建设，进一步支持引导资本市场敢于投早投小，进一步推动建立完善多层次科技金融服务体系。

针对前沿研究、成果转化等创新环节中的风险投资介入不足等问题，吴朝晖表示，科技部会同相关部门从两个方面开展工作：加强成果转化引导基金等政府投资基金管理，引导社会资本更多地投入到关键技术领域和初创期科技型企业；支持科创板、北交所进一步优化科技型企业评价体系，更加精准地增强对科技型企业融资的可得性，提升资本市场“硬科技”底色。

值得注意的是，聚焦部分银行对科技型企业“看不懂”“摸不准”等难题，科技部将按照3条思路推进，即引导银行建立企业科技创新能力评价体系，构建适应科技型企业轻资产特点的信贷产品；支持政策性、开发性金融机构服务于科技创新，尤其是服务于重大科技创新的能力；推动商业银行按照商业规律，强化服务科技型企业信贷的精准性、针对性和时效性。（记者 刘 垠）

(责编：赵竹青、陈键)

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