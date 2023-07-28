人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

乡村振兴“合伙人”活跃在齐鲁大地上

2023年07月28日08:31 | 来源：科技日报
小字号

原标题：乡村振兴“合伙人”活跃在齐鲁大地上

　　从“因为土壤不行，种啥啥不成”的穷村变身为“全国乡村旅游重点村”，成为沂蒙山区一道亮丽的风景线，山东省济宁市泗水县东仲都村的变迁背后，是当地探出了一条乡村振兴新路径——众多乡村振兴“合伙人”的加入，带来资本、项目、观念，改变着东仲都村的村民和村貌。

　　7月24日—27日，科技日报记者跟随“高质量发展调研行”山东主题采访团来到菏泽市、济宁市、临沂市3个地级市，发现乡村振兴“合伙人”已遍地开花。

　　从泗水起步，乡村振兴“合伙人”样本成形

　　再次见到田彬，距离上次科技日报记者采访他，已经时隔3年。48岁的田彬头发白了一大半，面容苍老了不少。但他告诉记者：“一切值得！”

　　田彬如今的身份便是乡村振兴“合伙人”。他说：“乡村振兴，我们既是推手之一，也是利益相关者。”

　　2018年，在外闯荡多年之后，田彬约三五好友回到家乡，改造了东仲都村一个废弃的粮库，取名“等闲谷艺术粮仓”，开始了创业路。拥有艺术创业经验的田彬告诉科技日报记者，“等闲谷艺术粮仓”主要将闲置宅基地、地方特色产品等资源赋予乡间文化艺术气息，创造和衍生新产业、新产品。

　　在此思路下，他一手推动的阅湖尚儒研学游基地“经风历雨”，逐渐成形。龙湾书房、鲁班记忆木工坊、陶朱工坊、艺舍、方寸园、七间民宿等场所，像一串珍珠被串联成研学线路，并在一年里吸引游客20万人次。

　　与此同时，东仲都村也在变，农村变景区、农家变客房、农副产品变旅游商品……数据显示：2022年，东仲都村集体收入达到59.7万元，拉动周边15个村群众和集体增收2000余万元。

　　如今，在泗水县，像田彬这样的乡村振兴“合伙人”越来越多。

　　他们有情怀、有知识、有活力，积极投身乡村振兴大潮奉献力量，形成了“政府支持+平台孵化+市场运作”的乡村振兴“合伙人”泗水样本。

　　乡村崛起，“明白人”和“带头人”很关键

　　乡村振兴，乃至崛起，需要一批爱农村、懂技术、善管理的人才队伍。

　　记者在调研采访中发现，乡村振兴“合伙人”模式在山东省已呈遍地开花之势。他们通过直接投资、技术入股、创意合作、智力支撑等不同的形式介入乡村振兴全程，盘活农村资源、开发特色产品、带动群众就业。

　　菏泽市东明县，是黄河流经山东省的“第一县”。

　　虎杖是一种中药材，有清热解毒、祛风利湿之功效。返乡创业的格鲁斯生物科技有限公司总经理车发展发现，虎杖不仅药用价值高、经济效益好，把它种植在黄河滩区还可防止水土流失。

　　经过与中国农业大学、北京农科院技术对接，长兴集乡被选为东明县虎杖园的种植基地。就这样，来自云贵高原的虎杖不仅在黄河滩区“安了家”，更成了乡村振兴的“金疙瘩”。

　　长兴集乡的虎杖产业崛起，乡村振兴“合伙人”车发展功不可没。

　　乡村崛起，关键在于拥有市场的“明白人”和产业的“带头人”。这使得在创业领域耳熟能详的“合伙人”，在乡村里流行开来。

　　小屋依山而建，错落有致，尽显建筑之美；彩色标识、创意设计、露营休闲，“年轻范儿”十足。这是济宁市邹城市大洪沟村呈现出来的新面貌。

　　大洪沟乡创产业园合伙人、浙江中图集团董事长万强向记者透露，当地实行“社会资本+乡村振兴合伙人”招募模式，通过创业入股、整体租赁等方式，累计引进160多名乡村振兴“合伙人”，打造了灵泉春茶、汉服馆、浮生小酒馆、咖啡屋、妮妮红等十几个合作项目，“会员制”的落地使其成为不靠游客支撑也能自我发展的创业孵化器。

　　正因如此，大洪沟村村民土地流转有“租金”、房屋入股有“股金”、入园就业有“薪金”、干得好的有“奖金”。

　　引入外来资本，重用本地人才

　　如果说招募乡村振兴“合伙人”，菏泽市、济宁市的实践侧重于依靠引入外来资本和专业人才，那么在临沂市的案例，则指向了对本地人才的重用。

　　一天接待8拨参观践学者，让刘元华“嗓子都快冒烟了”，但他辛苦并骄傲着。2019年，在临沂市垛庄镇主要领导“好说歹说”下，刘元华硬着头皮回到古泉村担任党支书。

　　2019年，临沂市蒙阴县在山东省率先开展“兵支书”选配试点工作，全县366个村有“兵支书”115人，占比31%。垛庄镇领导认准刘元华是不二人选。

　　红色军营锤炼了刘元华的钢铁意志，他也将军人的性格带到了工作中，这使得蜜桃新品种繁育、种植的农业大项目很快在古泉村落了地。效益好了，百姓自然认可。

　　此后，金葵、雅库特农业项目相继落地。古泉村流转土地2400多亩，连片建起现代蜜桃产业园，共栽植蜜桃20多个品种、15万余株，带动村集体年增收90余万元。

　　刘元华是“兵支书”，也是乡村振兴“合伙人”。而类似的乡土人才，在当地还有不少。

　　田彬、车发展、刘元华……在齐鲁大地上，一批乡村振兴“合伙人”活跃在乡村振兴大舞台上，用实力、情怀、智慧带领百姓走上共同致富的道路。（记者 林莉君 王延斌）

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
推动经济持续回升向好 金融机构上半年加大对扩大内需支持力度
　　人民网北京7月27日电 （记者杜燕飞）“国家金融监督管理总局把实体经济作为金融立业之本，持续引导银行保险机构加大支持力度、优化金融服务，尤其是切实服务扩大内需，推动经济持续回升向好。”国家金融监督管理总局有关部门负责人今日在新闻发布会上表示，2023年上半年，人民币贷款新增15.73万亿元，同比多增2.02万亿元。…
第十一届“魅力之光”核科普活动闭幕
　　人民网北京7月27日电 （记者栗翘楚）7月26日，由中国核学会、中国核电主办，福清核电承办的为期四天的第十一届“魅力之光”杯全国核科普夏令营暨第三届全国核科普讲解大赛总决赛在福建福清闭幕。 第十一届“魅力之光”核科普活动现场。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部