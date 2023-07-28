原标题：乡村振兴“合伙人”活跃在齐鲁大地上

从“因为土壤不行，种啥啥不成”的穷村变身为“全国乡村旅游重点村”，成为沂蒙山区一道亮丽的风景线，山东省济宁市泗水县东仲都村的变迁背后，是当地探出了一条乡村振兴新路径——众多乡村振兴“合伙人”的加入，带来资本、项目、观念，改变着东仲都村的村民和村貌。

7月24日—27日，科技日报记者跟随“高质量发展调研行”山东主题采访团来到菏泽市、济宁市、临沂市3个地级市，发现乡村振兴“合伙人”已遍地开花。

从泗水起步，乡村振兴“合伙人”样本成形

再次见到田彬，距离上次科技日报记者采访他，已经时隔3年。48岁的田彬头发白了一大半，面容苍老了不少。但他告诉记者：“一切值得！”

田彬如今的身份便是乡村振兴“合伙人”。他说：“乡村振兴，我们既是推手之一，也是利益相关者。”

2018年，在外闯荡多年之后，田彬约三五好友回到家乡，改造了东仲都村一个废弃的粮库，取名“等闲谷艺术粮仓”，开始了创业路。拥有艺术创业经验的田彬告诉科技日报记者，“等闲谷艺术粮仓”主要将闲置宅基地、地方特色产品等资源赋予乡间文化艺术气息，创造和衍生新产业、新产品。

在此思路下，他一手推动的阅湖尚儒研学游基地“经风历雨”，逐渐成形。龙湾书房、鲁班记忆木工坊、陶朱工坊、艺舍、方寸园、七间民宿等场所，像一串珍珠被串联成研学线路，并在一年里吸引游客20万人次。

与此同时，东仲都村也在变，农村变景区、农家变客房、农副产品变旅游商品……数据显示：2022年，东仲都村集体收入达到59.7万元，拉动周边15个村群众和集体增收2000余万元。

如今，在泗水县，像田彬这样的乡村振兴“合伙人”越来越多。

他们有情怀、有知识、有活力，积极投身乡村振兴大潮奉献力量，形成了“政府支持+平台孵化+市场运作”的乡村振兴“合伙人”泗水样本。

乡村崛起，“明白人”和“带头人”很关键

乡村振兴，乃至崛起，需要一批爱农村、懂技术、善管理的人才队伍。

记者在调研采访中发现，乡村振兴“合伙人”模式在山东省已呈遍地开花之势。他们通过直接投资、技术入股、创意合作、智力支撑等不同的形式介入乡村振兴全程，盘活农村资源、开发特色产品、带动群众就业。

菏泽市东明县，是黄河流经山东省的“第一县”。

虎杖是一种中药材，有清热解毒、祛风利湿之功效。返乡创业的格鲁斯生物科技有限公司总经理车发展发现，虎杖不仅药用价值高、经济效益好，把它种植在黄河滩区还可防止水土流失。

经过与中国农业大学、北京农科院技术对接，长兴集乡被选为东明县虎杖园的种植基地。就这样，来自云贵高原的虎杖不仅在黄河滩区“安了家”，更成了乡村振兴的“金疙瘩”。

长兴集乡的虎杖产业崛起，乡村振兴“合伙人”车发展功不可没。

乡村崛起，关键在于拥有市场的“明白人”和产业的“带头人”。这使得在创业领域耳熟能详的“合伙人”，在乡村里流行开来。

小屋依山而建，错落有致，尽显建筑之美；彩色标识、创意设计、露营休闲，“年轻范儿”十足。这是济宁市邹城市大洪沟村呈现出来的新面貌。

大洪沟乡创产业园合伙人、浙江中图集团董事长万强向记者透露，当地实行“社会资本+乡村振兴合伙人”招募模式，通过创业入股、整体租赁等方式，累计引进160多名乡村振兴“合伙人”，打造了灵泉春茶、汉服馆、浮生小酒馆、咖啡屋、妮妮红等十几个合作项目，“会员制”的落地使其成为不靠游客支撑也能自我发展的创业孵化器。

正因如此，大洪沟村村民土地流转有“租金”、房屋入股有“股金”、入园就业有“薪金”、干得好的有“奖金”。

引入外来资本，重用本地人才

如果说招募乡村振兴“合伙人”，菏泽市、济宁市的实践侧重于依靠引入外来资本和专业人才，那么在临沂市的案例，则指向了对本地人才的重用。

一天接待8拨参观践学者，让刘元华“嗓子都快冒烟了”，但他辛苦并骄傲着。2019年，在临沂市垛庄镇主要领导“好说歹说”下，刘元华硬着头皮回到古泉村担任党支书。

2019年，临沂市蒙阴县在山东省率先开展“兵支书”选配试点工作，全县366个村有“兵支书”115人，占比31%。垛庄镇领导认准刘元华是不二人选。

红色军营锤炼了刘元华的钢铁意志，他也将军人的性格带到了工作中，这使得蜜桃新品种繁育、种植的农业大项目很快在古泉村落了地。效益好了，百姓自然认可。

此后，金葵、雅库特农业项目相继落地。古泉村流转土地2400多亩，连片建起现代蜜桃产业园，共栽植蜜桃20多个品种、15万余株，带动村集体年增收90余万元。

刘元华是“兵支书”，也是乡村振兴“合伙人”。而类似的乡土人才，在当地还有不少。

田彬、车发展、刘元华……在齐鲁大地上，一批乡村振兴“合伙人”活跃在乡村振兴大舞台上，用实力、情怀、智慧带领百姓走上共同致富的道路。（记者 林莉君 王延斌）

(责编：赵竹青、陈键)

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