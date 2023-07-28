原标题：迄今最短快速射电暴仅持续5微秒

据英国《物理世界》杂志网站7月25日报道，来自荷兰和美国的天文学家探测到了迄今已知最短的快速射电暴（FRB），持续时间为5微秒（百万分之一秒），仅为典型FRB持续时长的千分之一。这些FRB被认为源于约30亿光年外的一个星系，不过其确切性质仍是未知数。

通常情况下，FRB会持续几毫秒（千分之一秒），但2022年，荷兰射电天文研究所研究团队发现了持续时间更短的FRB。

在最新研究中，来自荷兰和美国的科学家研究了绿岸望远镜对FRB 20121102A的观测结果，发现了19次新的暴发，其中8次持续时间极短——介于5到15微秒之间。

目前尚不清楚这一发现是否支持FRB的特定模型，如来源于燃烧的磁星或吸积黑洞的喷流。研究人员表示，这一发现可能会让天文学家们更好地了解FRB的环境，而非来源本身。这一发现同时表明，每天可能有不止10000个FRB到达地球，因为了解确切的数字需要庞大的计算资源，因此，很多持续时间很短的FRB成为了“漏网之鱼”。（记者刘霞）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经