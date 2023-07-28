几秒钟完成的3D物体制造法出现
2023年07月28日08:34 | 来源：科技日报
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原标题：几秒钟完成的3D物体制造法出现
据日本东京大学官网最新报道，该校研究人员首次将2D打印、折纸和化学方法相结合，创造了一种实现快速制造3D物体而不会产生任何废料的方法，新方法可使材料几秒钟内即完成自动折叠。
复杂物体的3D打印通常需要很长时间，因为打印过程必须铺设大量的2D层来构建物体。该过程通常会浪费支撑未完成物体所需的大量材料。目前也存在一些使平面材料自折叠成3D形状的新方法，但有耗时长的缺点。科学家一直希望使用最少数量的材料来缓解这些问题，即通过选择材料中的某些特殊性能，允许它们在适当的条件下，自动折叠成复杂的3D形状。
团队此次发现了使用工具和材料来创建自折叠的对象。从本质上讲，他们制作的其实是带有折纸图案的平板，这些图案非常复杂，即使是熟练的折纸艺术家也需要几个小时才能完成。但是凭借新开发的特殊工艺，几秒钟内材料变身复杂的3D形状。
该技术利用一种特殊的喷墨打印机，将2D折纸设计打印到塑料片的两面，塑料片会因加热而收缩，但它使用的墨水却不会收缩，干燥时可保持柔韧性。这一微妙的“差别”可在一侧或另一侧的墨水部分之间留出间隙，让设计人员可控制纸张的某个部分的折叠方式。
与之前相比，研究团队将输出分辨率提高了1200倍，这意味着他们可以创建的设计不仅具有新颖性，而且还可以用于实际应用，在任何存在紧张的物流或存储情况下发挥巨大作用。（记者张梦然）
(责编：赵竹青、陈键)
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