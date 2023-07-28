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金融监管总局详解上半年金融支持实体经济成效

新华社记者李延霞
2023年07月28日08:40 | 来源：新华社
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原标题：对重点领域和薄弱环节支持力度持续加大——金融监管总局详解上半年金融支持实体经济成效

　　上半年，银行业保险业支持实体经济成效如何，下一步有哪些举措支持经济持续恢复向好？在27日举行的新闻发布会上，国家金融监督管理总局有关部门负责人进行了详细解答。

　　贷款投放力度大、结构优

　　“我们督导银行机构合理把握信贷投放节奏，精准有力支持国民经济和社会发展重点领域、薄弱环节，上半年信贷投放增长较快，服务实体经济质效持续提升。”金融监管总局有关部门负责人表示。

　　投放力度加大。上半年，制造业贷款新增3．5万亿元，同比多增1861亿元。普惠型小微企业贷款新增3．8万亿元，同比多增1．1万亿元。民营企业贷款新增5．5万亿元，同比多增9016亿元。

　　服务方式优化。上半年末，企业类中长期贷款同比增长17．9％，企业类信用贷款同比增长23．4％，均高于各项贷款平均增速。普惠型小微企业贷款平均利率同比下降0．49个百分点，民营企业贷款平均利率同比下降0．25个百分点。

　　支持改善民生力度不断加大。个人住房贷款投放力度加大，92％用于支持购买首套房。上半年末，养老理财产品同比增长75．1％，特定养老储蓄存款达到377亿元。

　　“下一步，金融监管总局将继续引导金融机构在信贷投放总量、节奏、价格、覆盖面等方面进一步把握好力度，助力实体经济运行持续恢复向好。”该负责人表示。

　　积极支持重点领域消费需求

　　“消费是经济增长的持久动力，我们指导金融机构加大对消费重点领域的金融支持，规范发展消费金融产品和服务，优化消费金融环境，为恢复和扩大消费提供优质金融服务。”金融监管总局有关部门负责人表示。

　　数据显示，6月末，信用卡、汽车和其他综合消费贷款比年初增加7100多亿元。

　　金融监管总局引导银行加大消费服务行业信贷投放，促进消费市场环境修复优化。截至6月末，批发零售业、住宿餐饮业、租赁和商务服务业、文化体育和娱乐业贷款余额同比分别增长16．5％、10．8％、16．9％、7．7％。

　　“下一步，金融监管总局将优化对消费重点领域的金融支持，鼓励金融机构积极开发符合不同消费群体特点的金融产品和服务，支持大宗商品消费，围绕教育、文化、体育、娱乐等重点领域，加强对服务消费的综合金融支持。”该负责人表示。

　　普惠金融信贷供给持续增加

　　金融监管总局有关部门负责人表示，上半年引导银行保险机构加大金融支持力度，不断提升小微企业、“三农”、低收入群体等重点领域服务效能，推动普惠金融发展取得明显成效。

　　据介绍，截至6月末，全国普惠型小微企业贷款余额达27．37万亿元，有贷款余额客户数达4115．12万户，两项指标过去五年平均增速已超25％。

　　针对小微企业缺乏抵押担保、贷款期限与生产经营周期不匹配等问题，监管部门鼓励银行开发信用贷、续贷、中长期贷款产品。截至6月末，小微企业信用贷、续贷、中长期贷款同比分别增长37．93％、30．64％、24．45％。

　　此外，保险保障作用逐步发挥。1至6月，出口信保公司支持小微外贸企业出口857亿美元，同比增长41．6％。

　　涉农贷款保持较快增长，截至6月末，全国涉农贷款余额54．64万亿元，同比增长16．0％。“三农”重点领域服务力度不断增强，截至6月末，全国粮食重点领域贷款余额3．59万亿元，较年初增长17．78％。

　　“我们正在组织开展‘走万企 提信心 优服务’活动，引导银行更精准地满足小微企业金融服务需求。”该负责人表示，活动将持续到今年年底，覆盖各类银行机构和出口信保公司，鼓励金融机构通过活动，全面深入听取企业意见建议，不断优化金融产品和服务流程，提升企业满意度。

(责编：赵竹青、陈键)
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