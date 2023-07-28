原标题：我国将从严从紧控制现代煤化工产能规模

新华社北京7月27日电 国家发展改革委等六部门27日对外发布《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》，明确从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量。

通知提出，进一步强化煤炭主体能源地位，按照严控增量、强化指导、优化升级、安全绿色的总体要求，加强煤炭清洁高效利用，推动现代煤化工产业（不含煤制油、煤制气等煤制燃料）高端化、多元化、低碳化发展。《现代煤化工产业创新发展布局方案》明确的每个示范区“十三五”期间2000万吨新增煤炭转化总量不再延续。确需新建的现代煤化工项目，应确保煤炭供应稳定，优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务，不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设。

通知明确，进一步加强规划引导，优化产业布局，新建煤制烯烃、煤制对二甲苯（PX）、煤制甲醇、煤制乙二醇、煤制可降解材料等项目重点向煤水资源相对丰富、环境容量较好地区集中，促进产业集聚化、园区化发展。大气污染防治重点区域严禁新增煤化工产能。

通知还提出，严格能效和环保约束，加强项目节能审查和环保监管，拟建、在建项目应全面达到能效标杆水平，主要用能设备能效水平达到能效标准先进值以上；能效低于基准水平的已建项目须在2025年底前完成改造升级，主要产品能效须达到行业基准水平以上，届时能效仍在基准水平以下的项目予以淘汰退出。（记者陈炜伟、严赋憬）

(责编：赵竹青、陈键)

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