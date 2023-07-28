人民网北京7月28日电 （记者李栋）秋粮产量占全年粮食总产量的四分之三，是粮食生产的大头。今年极端异常天气多发频发，防灾减灾形势严峻复杂，农业农村部近日印发《关于紧急行动起来切实做好当前农机防灾救灾工作的通知》（以下简称《通知》），部署提早做好救灾机具和应急作业队伍准备，全力以赴保障秋粮丰收。

当下，正值“双抢”和玉米、中稻等秋粮作物生长发育的关键时期。台风“杜苏芮”带来的强风暴雨可能对沿海地区秋粮和设施农业造成严重影响，一旦深入内陆可能造成黄淮海玉米等高秆作物倒伏。

当前，农机已成为农业生产和应急救灾的主力军。农业农村部相关负责人表示，从近年农机防灾救灾实践看，充分发挥农机应急救灾主力军作用，要坚持“平战结合”，即平时要提早做好救灾机具储备调运和应急作业队伍组队建设工作，战时要畅通农机应急作业指挥系统，特别是做好农机应急作业保障各项工作。

《通知》要求，农机防灾救灾，贵在提前做足做好准备工作，各地要把不同灾种和灾害程度给农业生产、农机作业带来的困难估计足，进一步细化针对性和可操作性强的农机防灾减灾工作预案和措施。

《通知》强调，要强化农机应急作业指挥调度和协同工作机制，做好农机通行、作业用油、秩序维护、气象预警、热线电话等农机应急作业服务保障。要提前做好农机应急防灾救灾机具储备和应急作业队组队建设工作，建立应急装备储备和调用机制，提高跨区域农机应急作业支援调动能力，最大化发挥机械化作业潜力。

该负责人表示，各地要加强农机应急防灾救灾培训指导和应急演练，增强农机手防灾救灾作业技能水平，组织技术骨干在田间一线开展巡回指导，确保各项技术措施落实到位，最大限度发挥农机防灾减灾效果。

“在救灾减灾过程中，要加强农机应急作业现场组织工作，及时启动农机应急作业指挥调度和协同工作机制，密切跟踪掌握天气变化、农情进度、农机作业进展，科学有序调度机具，努力做到‘机等田’，确保不误农时。”该负责人介绍，通过开展农机安全生产事故风险隐患排查整治，采取措施切实维护好农机作业现场秩序，全力以赴打好抗灾夺秋粮丰收这场硬仗。

(责编：鲁婧、吕骞)

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