国资委：提升重点领域产业链韧性 着力提高核心竞争力
人民网北京7月28日电 （黄盛）据国务院国资委消息，国务院国资委党委书记、主任张玉卓在日前召开的国有企业经济运行第三次圆桌会议上表示，要坚持目标导向，围绕做强做优做大国有资本和国有企业，着力提高企业核心竞争力、增强核心功能，聚焦重点领域，持续提升产业链韧性、释放科技创新活力，在服务构建新发展格局中展现更大担当。
张玉卓表示，要紧跟宏观经济形势变化，加强预研预判，提升产供销各环节对市场变化的反应灵敏度，及时优化调整经营策略和产品结构，打造高端化、差异化竞争优势，成为行业龙头、产业标杆，引领带动行业发展。
今年以来，国务院国资委在多个场合表示，要聚焦重点领域，持续提升产业链韧性，着力提高国资央企核心竞争力。
其中，日前举办的国务院国资委党委扩大会议表示，要持续深化改革，强化创新驱动，不断提高企业核心竞争力、增强核心功能，在建设现代化产业体系、构建新发展格局中，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用；要把准方向，以进一步深化国有企业改革为契机，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，为服务保障国家安全、能源安全、粮食安全、电力安全、科技安全等提供强有力支撑。
国务院国资委党委书记、主任张玉卓近日也表示，深化国有企业改革，需要聚焦主业，持续打造核心竞争力。今年上半年，国资央企扎实开展提质增效专项行动，经济运行总体符合预期，经营效益基本稳定，有效投资明显扩大，运营质量持续提升，主要实物量指标稳定增长。
国务院国资委数据显示，2023年上半年，中央企业战略性新兴产业完成投资同比增长超过40%，中央企业布局和发展战略性新兴产业明显加快；两大国企改革专项行动“科改行动”“双百行动”进一步扩围深化，“科改企业”“双百企业”总数分别扩充至672户、580户。
对此，业内人士表示，只有进一步推动国资央企加大技术研发投入力度，加快关键技术突破步伐，以技术优势构建起重点领域的产业链韧性，夯实核心竞争优势，增强对全球产业链的影响力，才能更好立足“链长”企业规模资源优势和带动作用，促进产业链上中下游、大中小企业融通创新、协同发展。
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