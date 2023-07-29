贵阳国际陆港首次开行直达中亚班列
2023年07月29日08:29 | 来源：新华网
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原标题：贵阳国际陆港首次开行直达中亚班列
7月28日，贵阳国际陆港首次开行的直达中亚班列停靠在贵阳都拉营站。
当日，贵阳国际陆港直达中亚班列正式开通。据悉，该班列全程采用集装箱“公路—铁路—公路”的国际多式联运方式，经贵阳综合保税区报关，从贵阳都拉营站（贵阳国际陆港）装车出发，经新疆霍尔果斯口岸出境至哈萨克斯坦（阿拉木图）热特苏站，单程在途时间约11天。运抵之后，返程将从哈萨克斯坦向贵阳运输1300吨农产品。
新华社记者 杨文斌 摄
(责编：王连香、李楠桦)
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