原标题：贵阳国际陆港首次开行直达中亚班列

7月28日，贵阳国际陆港首次开行的直达中亚班列停靠在贵阳都拉营站。

当日，贵阳国际陆港直达中亚班列正式开通。据悉，该班列全程采用集装箱“公路—铁路—公路”的国际多式联运方式，经贵阳综合保税区报关，从贵阳都拉营站（贵阳国际陆港）装车出发，经新疆霍尔果斯口岸出境至哈萨克斯坦（阿拉木图）热特苏站，单程在途时间约11天。运抵之后，返程将从哈萨克斯坦向贵阳运输1300吨农产品。

新华社记者 杨文斌 摄

(责编：王连香、李楠桦)

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