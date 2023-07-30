人民网记者 李楠楠 林晓丽

原标题：华侨大学：打开“一带一路”沿线国家了解中国的“一扇窗”

“当我阅读有关中国的新闻报道时，我的孩子们总是会认真观察我。他们说，如果报道中说中国好，我就会笑；如果说中国不好，我就会辩护。我儿子还会问：‘为什么你这么热爱中国？’”

写下这段文字的是来自斯里兰卡的佩拉萨德·艾迪力辛哈。

6年前，他曾参加华侨大学21世纪海上丝绸之路高端人才培训班，在中国学习了10个月。回国5年后，他回忆起在中国学习生活的点点滴滴，写下了“中国——友善之国”，并寄回了昔日“母校”。

新使命——

要促进与沿线国家“民心相通”

佩拉萨德·艾迪力辛哈所就读的华侨大学位于福建省，这里是古代海上丝绸之路的重要起点和发祥地，也是21世纪海上丝绸之路核心区。华侨大学“因侨而立”，培养的学生中有6万多名来自海外。

“这些海外学生有相当比例分布于海上丝绸之路沿线国家和地区，他们不仅熟知本国本地区情况，而且掌握中国语言和文化，并成为促进所在国家和地区与中国开展人文交流的重要使者。”华侨大学海上丝绸之路研究院院长许培源在接受人民网记者采访时表示。

华侨大学海上丝绸之路研究院院长许培源接受人民网记者采访。人民网记者 兰志飞摄

随着“一带一路”倡议的提出，“面向‘“一带一路”’”成为华侨大学新的使命之一。2014年，华侨大学成立了国内首家丝绸之路研究院——华侨大学海上丝绸之路研究院，致力于打造“海丝”研究的学术高地和重要智库，并且开设了“‘一带一路’贸易畅通高级研修班”等多个教育合作项目，促进与沿线国家“民心相通”。

“‘一带一路’贸易畅通高级研修班”迄今已连续举办6届，共有来自亚洲、欧洲、美洲、非洲、大洋洲的48个国家和地区350余名政府官员、专家学者和商界精英参加。这些来自“一带一路”沿线国家的学员们大部分为非华裔外国人，并且是首次到访中国，研修班就像是打开了观察中国、了解“一带一路”的一扇窗。

新体会——

应共同讲好“一带一路”故事

为什么需要“一带一路”？为什么是中国？

这是这些第一次来中国的“一带一路”沿线国家共建参与者们关心的问题，看似“基础”，但很关键。

因此，研修班邀请了来自国际组织、高校、研究院、企业的专家学者作专题讲座，聚焦贸易畅通，讲述中国故事，传递“‘一带一路’倡议源自中国，更属于世界”以及“构建人类命运共同体”的理念。

同时，通过组织走访调研与“一带一路”相关的产业园和企业，参访游览海丝核心区、战略支点城市，让学员切身感受“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神。

“学员们会把所在国的一些合作机会或碰到的问题在研修班上提出来，大家一起进行深入探讨，促进更有针对性的研究。”许培源告诉记者，经过一段时间的学习，学员们对“为什么需要‘一带一路’”有了比较深刻的体会，对丝路精神也有了比较高的认同，对于推进“一带一路”有很大帮助。

巴基斯坦-中国研究院执行院长穆斯塔法·海德·萨义德（Mustafa Hyder Sayed）曾是研修班的一名学员，对此他深有体会。“中国的‘一带一路’惠及沿线各个国家，使得各国可以分享到中国的发展红利，开启了新的全球化进程，作为多边合作新平台，提供了很多机会。”他说，中巴经济走廊发展顺利，促进了巴基斯坦的经济繁荣，造福了当地人民。因此，我们应共同讲好“一带一路”故事。

新起点——

让共建成果更好惠及各国人民

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。对于研修班如何在服务“一带一路”倡议上发挥更大作用，许培源有着新的思考和计划。

“我们需要转变一种理念。”许培源表示，“一带一路”由中国提出，但属于世界。因此，从世界的角度、从学员所在国的角度来探讨交流十分必要。

许培源打算在今后的研修班上，让更多高层次的“一带一路”参与者，分享他们的故事。

同时，随着数字化对生活的影响越来越大，学员们更加关注数字经济、绿色经济等领域，聚焦贸易畅通的研修班也将更“有的放矢”，以主题研讨的形式关注热点、推动合作。

站在新十年的起点上，将自己的事业深植于“一带一路”的许培源期待着，“一带一路”高质量发展能融入到各国互联互通、文明互鉴的伟大历史进程之中，让共建“一带一路”成果更好惠及各国人民。

(责编：孙红丽、杨迪)

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