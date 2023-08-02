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立足资源优势 打造石墨之都

2023年08月02日15:07 | 来源：光明日报客户端
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原标题：立足资源优势，打造石墨之都

　　黑龙江省鸡西市位于黑龙江省东南部，是一座具有百年煤炭开采历史的综合性工业城市。其矿产资源富集，已探明的有54种，已开发利用20多种，是国家重要的能源基地。鸡西区位优势独特，与俄罗斯毗邻，边境线长641公里，有密山、虎林两个国家一类陆路口岸，已构建起由航空、公路、铁路、口岸组成的立体化交通网络。

　　黑龙江省鸡西市是一座石墨矿业名城，80余年的石墨开发历程、丰富的石墨资源、优越的石墨品质、雄厚的产业基础，铸就了鸡西石墨产业发展的崛起之路。2014年，鸡西被中国矿业联合会授予“中国石墨之都”称号，是我国第11个，黑龙江省首家国家级矿业名城。“中国石墨之都”这张金字名片，让鸡西石墨代表中国，享誉世界。同时，鸡西也是全球最大的天然鳞片石墨主产区，石墨资源储量巨大，已探明储量9.76亿吨，远景储量20亿吨以上，50%以上为大鳞片晶质石墨，其独有的大鳞片特性易剥离、好分选，在发展柔性石墨、耐火涂料、机械润滑等方面，有着不可替代的比较优势，更是生产天然石墨烯的优质原料。

　　黑龙江省鸡西市现有石墨生产企业64户，深加工企业占比80%，形成了蓄能材料、密封材料、超硬材料、传导材料、石墨烯材料等8个产业链条，制品涵盖25个类别300余个规格。近日，黑龙江省工业和信息化厅发布《第五批专精特新“小巨人”企业公示名单》，鸡西唯大新材料科技有限公司成为鸡西市首家、也是目前鸡西市唯一一家荣获国家级专精特新“小巨人”荣誉称号的企业。唯大科技此次入选，是对公司技术实力、产品能力、创新能力高度肯定的体现。

　　唯大科技成立于2016年7月，依托鸡西丰富的石墨资源，集石墨负极材料、导电材料、石墨烯和储能等相关新产品研发、生产、销售和服务为一体。作为一家国家级高新技术企业，唯大科技一直致力于新材料、新能源技术的研究与探索，坚持以“价值创造”为核心，以“客户需求”为导向，紧跟国家战略方针，注重加快转型升级。唯大科技2021年被认定为国家级高新技术企业，2022年被认定为黑龙江省“专精特新”中小企业，2023年被评为黑龙江省知识产权优势企业。未来公司将继续聚焦“建设一流研发队伍、培养拔尖创新人才、提升科学研究水平、着力推进成果转化”的建设任务，立足鸡西市转型发展重大需求，瞄准科技前沿和关键领域，以实际行动为鸡西市一都五城建设及高质量发展做出贡献。

(责编：董童、李源)
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