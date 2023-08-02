原标题：连续21年入选世界500强 中国人寿2023年上半年合并营收6325亿元

8月2日，《财富》杂志发布2023年“世界500强”企业榜单，中国人寿位列第54位，连续21年入选，较初次上榜排名上升236位。此前，世界品牌实验室发布2023年“中国500最具价值品牌”，中国人寿品牌价值高达人民币4855.67亿元，在中国保险行业中蝉联第一。

世界500强是中国人寿高质量发展的重要标签之一。2023年上半年，中国人寿集团合并营业收入6325亿元，合并保费收入5497亿元，分别同比增长6%、7.2%；管理资产规模突破12万亿元；提供各类风险保障金额达420万亿元。

高质量发展成果又为中国人寿更好服务国家发展大局、守护人民美好生活提供了重要保障。2023年上半年，中国人寿大力拓展民生保障服务。企业年金和职业年金管理规模超1.5万亿元，稳居行业首位；具有较强养老属性的年金保险积累准备金达1.7万亿元，个人养老金、商业养老金业务规模行业领先；长期护理保险覆盖人数3300多万人，养老产业布局不断拓展；农险业务为约1500万户次农户提供超5700亿元风险保障，三大粮食作物完全成本保险和收入保险承保面积超3800万亩，普惠型涉农贷款余额220亿元。全方位支持实体经济发展。保险资金投资实体经济存量规模突破4.2万亿元，落地一批有影响力的项目；为战略性新兴产业提供风险保障同比增长近27%，科技自立自强存量投资规模超3000亿元，战略性新兴产业贷款、中长期制造业贷款以及涉农贷款余额分别较年初增长31%、32%和12%。深度服务国家安全和社会治理体系。巨灾保险保费同比增长5%，农险保费增速25%；通过责任保险为社会提供风险保障48.6万亿元，安全生产智能预防体系推广至11个省份，已涵盖石油、化工、电力、造纸、纺织、化纤、机械、冶金、建筑等多个行业；绿色保险提供风险保障5.4万亿元，绿色投资存量规模超4700亿元，绿色信贷余额突破1000亿元。

中国人寿属国有大型骨干金融保险企业，也是中国资本市场重要的机构投资者。目前，集团下设8家一级子公司、1家全国性股份制商业银行和1所直属院校，业务范围全面涵盖保险、投资、银行三大板块，在全国拥有2万多家分支机构及网点，近100万员工和销售队伍，4000余家客户服务中心，并设有中国香港、中国澳门，及新加坡、印尼、英国伦敦、美国纽约等分支机构和代表处，累计为超8亿客户提供保险保障、财富管理等服务。

面向未来，中国人寿将坚定不移走中国特色金融发展道路，秉承“成己为人 成人达己”企业文化核心理念，践行“服务国家发展大局 守护人民美好生活”企业使命，切实发挥好经济“减震器”和社会“稳定器”作用，努力向着“建设世界一流金融保险集团”企业愿景稳步前行，以实干成绩为全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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