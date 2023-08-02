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民族要复兴，乡村必振兴。数字乡村是全面推进乡村振兴的重要突破口，数字基础设施是推动数字乡村建设的必要基础，也是实现乡村振兴的重要保障。

在数字时代，由新型基础设施建成的“数据大道”，成为数字乡村的基石和实现乡村振兴的“必修之路”。近日，丰农控股集团CTO李宇炫、沐曦集成电路（上海）有限公司研发副总裁黄向军、新大陆政府事业部总经理唐自翔做客人民网《人民会客厅》栏目，嘉宾表示，农业大数据与信息化基础设施建设是发展现代农业的重要基础，建设智慧农业的根本前提。

筑牢振兴“根基” 新型基础设施先行

2023年中央一号文件指出，加快农业农村大数据应用，推进智慧农业发展。

随着农村地区互联网普及率达到60%，5G网络实现重点乡镇和部分重点行政村覆盖，城乡间的“数字鸿沟”明显缩小，新型基础设施成为推进数字乡村建设的重要支撑。

“乡村振兴基建先行，我们要通过布局网络通讯技术、大数据、云计算、人工智能等以数字信息化为核心的基础设施建设，补齐乡村数字化基础设施短板，提升农业发展科技水平，使城乡共享数字红利。” 唐自翔说。

业内专家认为，基础设施建设应该成为数字乡村的“先行者”，通过新基建赋能乡村建设，坚持规划先行、系统谋划，积极引导“新基建”向农村延伸下沉，为农业农村高质量发展提供新动能，有效促进乡村全面振兴，加快实现农业农村现代化。

唐自翔认为，由于很多农业作业区地形复杂、搭建成本高等问题，制约了网络基础设施在农业领域的运用。目前，首要任务应聚焦重点区域、关键领域“补短板”。“很多农业基地都是在野外、户外作业的环境，农业数据包括图像数据的采集传输和实时处理、智能农机的实时规划和调度等，应考虑到网络延时和带宽问题，算力要考虑向网络边缘下沉，因此，需要布局边缘计算设备，提高农田和农机的智能化水平。”

推动大数据与农业结合 加速农业数字化转型进程

实施乡村振兴战略，必须高效用好农业农村大数据，促进互联网、大数据、人工智能与农业农村发展深度融合，加快推进农村数字化高质量发展。

李宇炫认为，应构建以农村大数据中心为主的信息共享平台，收集耕种、管收和育种等关键环节数据，进行建模分析，帮助农户做决策。“以我们研发的数智DAP系统为案例，由农业大数据为基底，融合实验室等数据，农民可以实现精准化施肥、灌溉等操作。”

“我们要推动大数据与农业两者间的融合，运用物联网设施，促进农业产业结构的深度调整，加速农业数字化转型进程。”李宇炫认为，要加大算力的运用，将大模型的分析、建模的最终结构反馈到农事作物上去，让农民和农业真正受益。

黄向军认为，智慧农业的发展，始终以数据、算力和算法为核心要素，算法基于大体量的农业数据，对其进行分析和处理，加上精细化的算力运作，达到提高资源利用率、降低成本、提高生产效率和产品质量、改善生态环境的目的。让人工智能在农业领域生根发芽，助力农业高质量发展。

未来，农业大数据中心在农业发展进程中大有可为。黄向军说：“农业大数据是待开发的宝藏，需要我们用更加聪明的方法把它挖掘出来，匹配算力去做分析、挖掘、整理，形成数据智慧价值。我们相信，人工智能技术在农业领域会生根，能够很好的赋能农业，达到数字化农业的高质量发展。”

(责编：孙红丽、吕骞)

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