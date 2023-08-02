人民网北京8月2日电 （欧阳易佳）“三北工程是我国启动实施的第一个大型生态建设工程，至今已经实施了45年。”国家林草局三北局副局长岳太青在近日介绍举办的国家林草局第三季度新闻发布会上说，“经过几代人近半个世纪的接续奋斗，已顺利完成了前五期的建设任务。”

岳太青表示，三北工程建设取得了举世瞩目的重大成就，2021年至2030年是推动三北工程高质量发展的攻坚期，将以筑牢北方生态安全屏障为根本目标，坚持系统治理和科学治沙，打好三北工程攻坚战，构筑生态安全屏障。

治理退化草原12.8亿亩 生态建设工程成效显著

三北工程地跨我国西北、华北、东北13个省、自治区和直辖市，在祖国北疆筑起了一道抵御风沙、保持水土、护农促牧的万里“绿色长城”。

岳太青介绍，三北工程累计完成造林保存面积4.8亿亩，治理退化草原12.8亿亩，工程区森林覆盖率从1978年的5.05%提高到目前的13.84%，在遏制风沙危害、控制水土流失、保护农田牧场上取得重大成就。

“首先风沙危害得到基本遏制，因地制宜采取造林种草、封育飞播、封禁保护等措施，累计治理沙化土地面积5亿亩，工程区45%以上可治理沙化土地面积得到初步治理。重点治理的毛乌素、浑善达克、呼伦贝尔、科尔沁等四大沙地生态状况得到整体改善。”岳太青介绍，水土流失也得到有效控制。通过实施生物措施与工程措施相结合的治理模式，按山系、分流域规模推进、综合治理，累计治理水土流失面积6.7亿亩，工程区61%的水土流失面积得到有效控制，重点治理的黄土高原林草植被覆盖度达59%以上，蓄水保土能力显著增强。

岳太青表示，农田牧场得到了有效庇护。坚持多林种、多树种，乔灌草、带片网结合，人工干预和封禁保护结合，在华北、东北等粮食主产区营造农田防护林网（带），有效庇护农田4.5亿亩，为促进粮食稳产高产和畜牧业发展发挥了重要的生态屏障作用。

绿色惠民富民成效卓著，也锻造铸就了“三北精神”。

岳太青表示，坚持生态治理与改善民生协同推进，在黄土高原、燕山山地、新疆绿洲等地建成一批各具特色的林果产业基地，工程区经济林干鲜果品年产量从不足200万吨提高到4800万吨，1500多万人依靠特色林果业实现稳定脱贫，重点地区涉林收入占到农民收入的50%以上。部分沙区转变发展思路，变沙为宝，大力发展中药材、优质牧草等沙产业，走出了一条治沙又致富的双赢路。

“近半个世纪以来，三北地区广大干部职工和人民群众坚持不懈防沙治沙，一年接着一年干、一代接着一代干，铸就了艰苦奋斗、无私奉献、锲而不舍、久久为功的‘三北精神’，涌现了一批造林治沙英雄、时代楷模，培育了河北塞罕坝林场、山西右玉、陕西延安、新疆柯柯牙等一批绿色治理典型。”岳太青介绍说，这些将成为新时代促进实现人与自然和谐共生、建设美丽中国的强大精神动力。

坚持问题导向和目标导向 巩固三北工程建设成果

我国是世界上荒漠化最严重的国家之一，荒漠化土地主要分布在三北地区，而且荒漠化地区与经济欠发达区、少数民族聚居区等高度耦合。荒漠化、风沙危害和水土流失导致的生态灾害，制约着三北地区经济社会发展，对中华民族的生存发展构成挑战。

岳太青介绍，三北工程虽然取得了阶段性成就，但防沙治沙工作具有长期性、艰巨性、反复性和不确定性，从总体上看，三北工程区生态依然脆弱，林草资源总量不足、质量不高，系统性保护修复不足，成果巩固难等问题尤其突出。

“我国八大沙漠、四大沙地、6个强风蚀区、34个风沙口、3条主要沙尘暴路径区和84%的沙化土地、73%的水土流失面积集中分布在三北工程区。加之，森林质量不高，老化退化林占比高，防护效益低下；造林密度偏大，树种结构单一，混交林占比低，科学绿化亟待加强；工程建设立地条件越来越差、难度越来越大、成本越来越高，投资标准不能满足造林实际需求等等。推进三北工程高质量发展，亟需加强政策协调，健全资金支持和政策支撑体系，切实解决用钱、用水、用地等问题。”岳太青说。

岳太青认为，应以防沙治沙为主攻方向，以筑牢北方生态安全屏障为根本目标，坚持系统治理和科学治沙，全力打好三大标志性战役，持续巩固工程建设成果，打好三北工程攻坚战，把三北工程建设成为功能完备、牢不可破的北疆绿色长城、生态安全屏障。

打好三北工程攻坚战 创造新时代中国防沙治沙新奇迹

加强荒漠化综合防治，深入推进“三北”等重点生态工程建设，事关我国生态安全、事关强国建设、事关中华民族永续发展，是一项功在当代、利在千秋的崇高事业。

岳太青表示，2021年至2030年是三北工程六期工程建设期，是巩固拓展防沙治沙成果的关键期，是推动三北工程高质量发展的攻坚期。将聚焦防沙治沙主攻方向，做好重点工作。

“坚持系统治理和科学治沙。强化系统治理，统筹森林、草原、湿地、荒漠生态保护修复，推进治沙、治水、治山全要素协调发展，着力培育健康稳定、功能完备的森林、草原、湿地、荒漠生态系统。强化联防联治，打破行政界限，布局一批跨区域的防沙治沙重点项目，实行沙漠边缘和腹地、上风口和下风口、沙源区和路径区统筹治理。”岳太青强调，要强化部门协同，优化农林牧土地利用结构，统筹山水林田湖草沙等生态要素，因害设防、因地制宜建设农田防护林，推进小流域综合治理，合力推进工程建设。

岳太青表示，将全力打好三大标志性战役。一是打好黄河“几字弯”攻坚战。以毛乌素沙地、库布其、乌兰布和沙漠等为重点，全面实施生态保护修复项目，大力发展生态光伏治沙，减轻沙患、盐患等生态危害，为黄河“几字弯”经济圈高质量发展提供生态支撑。二是打好科尔沁和浑善达克沙地歼灭战。通过科学部署重大生态保护修复工程项目，实现区域内可治理沙化土地的全覆盖，稳步提升林草植被盖度，“斩断”影响京津冀地区的风沙源，构筑起黑土地保护和维护国家粮食安全的生态屏障。三是打好河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战。加强重点风沙口治理和跨境沙源地的治理，突出抓好绿洲外围和沙漠边缘防风固沙林草带的建设，确保沙源不扩散。

岳太青介绍，将持续巩固工程建设成果，首先加大封禁保护力度，在风沙源区依法建立沙化土地封禁保护区，从源头上减少风沙危害和水土流失。其次加强森林可持续经营，开展退化林草修复和森林质量精准提升，不断提升生态系统多样性、稳定性、持续性。再次加强森林草原湿地荒漠全面保护和休养生息，严格落实草原禁牧休牧和草畜平衡制度，保护生态系统原真性和完整性。最后开展林草湿荒资源综合执法专项行动，严厉打击违法违规破坏行为。

“近期，我们联合国家发展改革委基本完成了三北工程总体规划修编工作，目前正在征求有关部门和省份的意见。同时，抓紧编制三北工程六期规划，正在对接各省区，调度规划任务、重点项目，同步编制三大标志性战役实施方案，确保六期规划任务可落地实施、可考核评价，确保到2030年三大标志性战役取得决定性胜利。”岳太青补充说。（实习生陈瑾对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、吕骞)

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