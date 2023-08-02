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一带一路 大道同行

从蓝图到现实 中巴经济走廊10年成果丰硕

2023年08月02日10:19 | 来源：人民网-强国论坛
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原标题：从蓝图到现实 中巴经济走廊10年成果丰硕

中巴经济走廊首个水电项目——巴基斯坦卡洛特水电站。（三峡集团供图）

　　卡洛特水电站为巴基斯坦带来了清洁的能源和可持续发展机遇。三峡集团供图

　　中巴经济走廊是“一带一路”倡议的旗舰项目。自2013年启动以来，两国秉持共商共建共享原则推进走廊建设取得丰硕成果，成为中巴友谊“新标杆”。近日，人民网“一带一路”全媒体报道组走进巴基斯坦，以行进式报道的方式对中巴经济走廊的发展成就进行观察，鲜活立体地向中国和世界呈现“一带一路”建设的真实面貌。（石晶、周晶、龙飞）

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(责编：王连香、李楠桦)
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