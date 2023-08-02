原标题：人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动走进四川

人民网成都7月28日电 （记者王波）近日，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动走进四川。由人民网总网与人民网四川频道共同组成的采访团深入成都国际铁路港、中国-新西兰猕猴桃“一带一路”联合实验室、天府国际技术转移中心及相关金融机构、外贸企业、高校等地，实地探访四川着力培育参与国际合作和竞争新优势，以共建“一带一路”引领全省开放发展取得的积极成效。

采访团走进成都国际铁路港。成都国际铁路港供图

记者采访中欧班列（成都）首发司机仲俊斓。成都机务段供图

记者在成都北编组站编组场拍摄。人民网记者 王绍绍摄

记者采访中欧班列（成都）首发班列“专检小组”组长刘伟。人民网记者 王波摄

记者在位于成都市青白江区的亚蓉欧国家(商品)馆——法国馆采访拍摄。人民网记者 王波摄

活动期间，采访团聚焦成都国际铁路港，了解铁路港构建以成都为主枢纽，西进欧洲、北上蒙俄、东联日韩、南拓东盟的亚蓉欧陆海联运战略大通道的发展情况。在中国-新西兰猕猴桃“一带一路”联合实验室、天府国际技术转移中心，采访团对科技创新合作发展成果和下一步发展计划进行了深入了解。

此外，采访团还围绕“文化教育”“金融服务”等话题，在成都纺织高等专科学校、成都工贸职业技术学院、蒲江县明月村、中国银行四川省分行、中国建设银行成都自贸试验区分行成都第七支行等地进行了采访。

采访团走进中国-新西兰猕猴桃“一带一路”联合实验室。人民网记者 朱虹摄

记者在成都纺织高等专科学校进行采访。人民网记者 王波摄

记者在蒲江县明月村采访。人民网记者 李依环摄

记者在位于成都市大邑县的海光食品有限公司进行采访。人民网记者 何旭摄

据介绍，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动分为国内和国际两个部分。其中，国内采访部分由人民网总网与地方频道共同完成，分别聚焦东西干线、西部陆海新通道、海上丝绸之路3条线路和各地中欧班列相关点位；国外采访部分，人民网与人民日报社国际部联合进行，走访亚非欧及南美的17个国家。

7月21日上午，本次报道活动启动仪式在人民网一号演播厅举行。启动仪式采用“主会场+分会场”形式，在北京设主会场，在广西南宁、内蒙古满洲里、江苏连云港、浙江宁波四地设立分会场。

(责编：王连香、李楠桦)

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