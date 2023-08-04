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人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动走进俄罗斯

2023年08月04日13:39 | 来源：人民网
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人民网记者在莫斯科别雷拉斯特物流中心采访
人民网记者在莫斯科别雷拉斯特物流中心采访
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人民网莫斯科8月4日电 （记者孙海峰、杨倩、申佳平）近日，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动走进俄罗斯。由人民网多个部门记者共同组成的全媒体采访团，深入采访莫斯科中国文化中心、别雷拉斯特物流中心、莫斯科中国贸易中心、红十月糖果试验厂、米丘林大街地铁站等，采写中俄民心相通、共享发展的故事。

莫斯科市北30公里，别雷拉斯特物流中心装卸繁忙。从北京、西安、重庆、合肥、义乌等30多个城市出发的中欧班列，满载着汽车、机械、小商品等货物的集装箱，在这里抵达目的地。作为两国重点物流基础设施项目，别雷拉斯特物流中心占地179万平方米，成为中欧班列高效集结的海外“驿站”。

在莫斯科中国贸易中心，记者遇到前来“打卡”的俄罗斯年轻人。古建、牌楼、叠石、翠柳……“中国风”的建筑已成为当地的网红景点。别致的中式园林，诠释着中国文化，讲述着中国故事。

在格林伍德国际贸易中心，记者看到来自中国各地展品，从小家电到汽车配件，再到服饰衣帽，琳琅满目。该中心目前已吸引来自14个国家和地区的300多家企业入驻，其中中资企业达170多家，每年拉动中俄双边贸易额近50亿美元。

莫斯科中国文化中心，位于一栋始建于1915年的典型俄式风格小楼内，从家具装饰、地毯到中国画，俄式穹顶和中国文化元素完美搭配，相得益彰。自2012年12月5日揭牌以来，中心常年举办各类文化活动，加深着中俄两国人民的相互了解。

人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动报道活动分为国内和国际两个部分。其中，国内采访部分由人民网总网与地方频道共同完成，分别聚焦东西干线、西部陆海新通道、海上丝绸之路3条线路和各地中欧班列相关点位；国外采访部分，人民网与人民日报社国际部联合进行，走访亚非欧及南美的17个国家。俄罗斯线路的采访团，接下来还将走进圣彼得堡、叶卡捷琳堡。

报道将充分利用新技术、新手段、新表达，形成报网融合、线上线下互动、海内海外联动的全媒体传播矩阵，多维度、全景式展现共建“一带一路”的壮美图景。

(责编：孙红丽、吕骞)分享让更多人看到

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