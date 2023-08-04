原标题：能链智电加入“科学碳目标倡议”（SBTi） 助力实现1.5℃全球温控目标

近日，能链智电(NASDAQ：NAAS)正式加入“科学碳目标倡议”(Science Based Targets initiative，简称SBTi)，并提交科学碳目标承诺，现已获得SBTi组织确认。这标志着能链智电成为中国首家加入SBTi并提出承诺目标的新能源充电服务企业，为应对全球气候变化贡献力量。

能链智电基于1.5℃路径设定科学碳目标，承诺到2030年，范围1(直接产生的温室气体排放)、范围2(企业购买能源产生的间接温室气体排放)温室气体排放量较基准年2022年减少42%，并有效测量和减少范围3(其他间接温室气体排放)的排放量，助力实现1.5℃全球温控目标。

科学碳目标倡议(SBTi)是一项全球倡议，由世界自然基金会(WWF)联合全球环境信息研究中心(CDP)、世界资源研究所(WRI)以及联合国全球契约项目(UNGC)于2015年发起。该倡议提供针对不同行业的实践指导，帮助企业设定符合联合国政府间气候变化专门委员会第五次评估报告中，远低于2℃或1.5℃的脱碳水平的减排目标。SBTi自问世以来，迅速获得全球认可并正在成为国际商业惯例。

截至2022年底，全球超过4000家企业已参与SBTi并设定科学碳目标，包括特斯拉、蔚来、隆基绿能、晶澳科技、天合光能等。

能链智电是中国充电服务第一股，为全产业链提供一站式服务，包括充电站选址咨询、软硬件采购、EPC工程、运营运维、储能、光伏、虚拟电厂、自动充电机器人等。截至2023年3月31日，能链智电已覆盖5.5万座充电站、连接57.5万把充电枪；2023年第一季度，能链智电充电量达到10.23亿度，占全国公用充电量的21%。

为应对气候变化，能链智电制定了企业碳减排目标，计划到2028年实现运营层面碳中和。通过源头绿色化、场站绿色化和使用绿色化，能链智电实现绿色低碳运营，助力充电服务各环节碳减排。2022年，能链智电实现全年碳减排184.77万吨，相较于2021年全年碳减排89.6万吨，提升106.22%。2022年能链智电的电力交易购电量中清洁能源(光伏、风电、水电)电量3.93亿千瓦时，清洁能源占比89.52%。通过帮助充电场站建设分布式光伏，并配套储能设施，能链智电提升清洁能源应用水平，有效降低场站的购电成本，同时与战略合作伙伴快电合作，通过碳积分形式激励用户参与碳减排。截至2022年底，使用碳账户用户数量达46.3万。

围绕能源绿色低碳发展，能链智电与储能系统集成商和系统服务提供商海博思创成立合资公司能链海博，布局多元化储能解决方案；6月，能链智电发布虚拟电厂产品，实现发电侧、电网侧、用电侧高效协同，助力电网削峰填谷、电力智慧调度，全面提升参与新型电力系统建设能力。同时，股收购香港领先的光伏能源资产运营商——香港光电(SINOPOWER HK)，切入香港分布式太阳能电站建设和运营、电动汽车充电服务领域。

去年11月，能链创始人、CEO，能链智电董事长戴震，能链智电创始人、CEO王阳受邀参加第27届联合国气候大会，并围绕交通能源领域的绿色低碳实践做主题分享。第28届联合国气候变化大会将于12月在迪拜举行，能链智电将积极参与其中，为推动能源绿色低碳转型做出努力。

“全球变暖时代已经结束，全球沸腾时代到来。”联合国秘书长古特雷斯用“沸腾时代”这个新名词对全球气候变暖发出了新的警告。当下，气候问题已成为全球共同面对的严峻问题，采取行动减少碳排放，已刻不容缓。《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)立足于以往工作经验，通过了具有里程碑意义的《巴黎协定》。《巴黎协定》长期目标，是将全球平均气温较工业化前时期的升幅控制在2℃以内，并努力将温度升幅限制在1.5℃以内。能链智电以“让每个人都用上绿色能源”为愿景，通过创新的技术、产品和模式，助力提高全球交通能源网络的稳定和效率，将中国交通能源领域碳排放降低10%，协助中国碳排放减少1%，助力实现“双碳”目标。

(责编：曹淼、李源)

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