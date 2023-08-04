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自然资源部：上半年海洋经济延续较快恢复态势

2023年08月04日17:20 | 来源：人民网
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人民网北京8月4日电 （王绍绍）据自然资源部消息，上半年，全国海洋经济延续较快恢复态势。经初步核算，上半年海洋生产总值4.7万亿元，同比增长6.0%，增速比一季度提高0.9个百分点。

海洋传统产业稳中有升。上半年，国内海洋水产品产量同比增长4.6%，其中海水养殖产量同比增长5.1%。全国海洋原油、海洋天然气产量同比分别增长5.1%、7.2%。三大造船指标新承接海船订单量、完工量、手持订单量分别同比增长38.1%、25.5%、30.7%。海洋货运量22.0亿吨，同比增长9.8%；海洋客运量同比增长130.5%，增速较一季度加快42.7个百分点；受航运市场运价下跌影响，航运企业经营存在下行压力。海洋旅游业持续复苏，问卷调研显示，分别有近八成海洋旅游业企业营业收入、利润实现同比增长，较一季度分别提高了一成、两成；重点监测的广东、江苏等沿海地区在五一、端午假期期间接待游客人数、旅游收入均明显超过2019年同期水平。

海洋新兴产业增势较好。上半年，海上风电新增并网容量和发电量同比分别增长25.5%、22.7%，在建和新开工项目建设总规模同比增长64%。问卷调研显示，有超过六成海洋药物和生物制品业企业营业收入实现同比增长。海洋工程装备制造业发展向好，交付海工订单金额是去年同期的2.2倍。海洋科技创新能力持续提高，具有自主知识产权的半潜式海上漂浮式光伏发电平台在山东交付，自主研发的免疫抗肿瘤海洋一类新药“注射用BG136”正式启动临床试验。海水淡化工程稳步推进，舟山嵊泗5000吨/日的海水淡化项目正式供水，国内企业相继中标沙特、阿尔及利亚等国家的多项海水淡化项目。

市场主体信心持续增强。问卷调研显示，多数企业对下半年经营预期乐观。上半年有超过五成的海洋企业营业收入实现同比增长，而预计下半年营业收入实现增长的比例达七成五。上半年有八成海洋企业用工数增加或保持稳定，而预计下半年用工数会增加或保持稳定的比例近九成。涉海金融市场总体稳定，12家海洋领域IPO企业完成上市，融资规模174亿元，占全部IPO企业融资规模的8.3%。蓝色100股票指数呈稳步回升后震荡调整态势，截至6月末，总市值为15480亿元，收益率较上年末上涨9.0%，同期沪深300下降0.8%。

海洋对外贸易增速有所放缓。海运进出口总额同比增长1.0%，增速低于全国1.1个百分点。其中出口额同比增长2.5%，增速低于全国1.2个百分点；进口额同比下降1.2%，降幅大于全国1.1个百分点。涉海产品进出口涨跌互现，水产品进出口额同比增长9.2%，其中出口额同比下降6.3%，进口额同比增长30.0%；船舶进出口额同比增长8.6%，其中出口额同比增长14.5%，进口额同比下降67.7%。各地积极拓展外贸新航线，厦门港新增“一带一路”中东直航新航线，天津港开通直航欧洲集装箱新航线，河北港口集团首条东南亚集装箱国际航线投入运营。

积极做好海洋公共服务。上半年共发布海洋灾害预警74次，其中海浪预警60次，风暴潮预警14次。海洋生态修复稳步推进，中央财政上半年支持沿海城市新实施16个海洋生态保护修复项目，并已下达中央财政奖补资金33亿元。积极做好海洋信息资源共享，国家海洋科学数据中心上半年提供数据下载、收藏和订阅服务137万次，下载量约123TB。

(责编：孙红丽、吕骞)
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