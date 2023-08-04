东航C919国产大飞机首次开启“双机运营” 。东航供图

人民网北京8月4日电 （记者乔雪峰）记者从东航获悉，8月4日，东航已经接收的2架C919国产大飞机首次开启“双机商业运营”,同日执行“上海虹桥——成都天府”航线，当天，C919执飞沪蓉快线的往返航班号分别为MU9197/MU9198和MU9189/MU9190。按计划，每逢周一、周三、周五、周日，东航C919将在上海虹桥——成都天府之间执行4个航班；其它时间，每天执行2个航班。广大旅客体验国产大飞机将有更多选择。

东航相关负责人告诉记者，东航沪蓉快线上每天执行往返航班约38班，涉及上海虹桥、上海浦东、成都双流、成都天府4个机场，是东航重要的商务精品快线。相关航班运行将为C919的商业运营积累重要数据和宝贵经验，持续助力国产大飞机事业高质量发展。

2022年12月9日，东航作为全球首发用户，正式从中国商飞接收全球首架C919大型客机。2023年5月28日，东航圆满完成C919首个商业航班“上海虹桥——北京首都”的往返飞行，此后首架C919在沪蓉快线上服务旅客。

截至今年7月31日，首架C919共执行商业航班125班次，累计商业运营360.32小时，累计服务旅客超1.5万人次。随着今年7月16日东航正式接收第二架C919大型客机，商业运营稳步推进。

该负责人表示，C919投入商业运营以来，旅客乘机体验反馈良好。C919充满“中国风”的安全演示视频、主题餐食、带有“中国印”的机供品、C919专属电子登机牌等特色服务，也受到旅客的喜爱和好评。

(责编：孙红丽、吕骞)

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