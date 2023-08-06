山东平原发生5.5级地震 震区未来三天无明显降水
2023年08月06日10:44 | 来源：人民网
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人民网北京8月6日电 （记者杨虞波罗）据中国气象局消息，山东省气象台今早发布预报，山东震区未来三天无明显降水过程，以晴到多云天气为主。最低气温在22℃左右，最高气温在31℃左右，气温适宜，能见度较好。天气条件利于震区救援工作开展。
此前，中国地震台网正式测定：8月6日2时33分，山东德州市平原县（北纬37.16度，东经116.34度）发生5.5级地震，震源深度10千米。截至6日8时，共记录到余震59次。
据了解，山东省气象局今晨3时做出安排部署，要求德州及平原气象部门在确保职工安全前提下，全力开展震区救援气象保障服务。德州市气象局及平原县气象局及时跟进，已分别安排专人赴当地应急指挥中心24小时值班并开展现场气象保障服务，报送震区天气预报。今晨6时，德州市气象局由一名副局长带队与预报员共同赶赴平原县气象局，指导震区救援气象保障服务工作，制作发布逐小时精细化气象服务信息。
目前，德州全市气象部门气象设备运行正常，气象业务运行正常，无人员受伤情况。
(责编：杨虞波罗、吕骞)
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