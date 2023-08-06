人民网北京8月6日电 （记者杨虞波罗）据铁路上海站微博消息，截至9：00，受山东省德州市平原县发生5.5级地震影响，铁路上海站以下列车停运：8月6日上海站始发G14、G16次，上海虹桥站始发G376、G378、G1236、G116、G10、G122、G1252、G134、G138、G140、G142、G380、G144、G264、G146、G148、G28次；8月7日上海虹桥站始发G8次。具体列车运行信息请关注车站公告或致电铁路12306客服热线查询，以便妥善安排出行。

铁路部门提示：已购买停运列车车票的旅客，可不晚于票面乘车日期起30日内（含当日）持车票到车站窗口办理退票手续；在12306网站购买车票的旅客，如尚未换取报销凭证，可在网站直接办理退票，以上均可全价退票且不收手续费。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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