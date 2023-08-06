人民网北京8月6日电 （记者乔雪峰）记者从中国铁路北京局获悉，受山东省德州市平原县发生5.5级地震影响，8月6日北京南站始发G103次、G171次、G2551次、G1083次、G45次、G1次、G173次、G201次、G105次、G2553次、G107次、G1099次、G1061次、G887次、G109次、G177次、G31次、G3次、G203次、G197次、G111次、G179次、G2555次、G113次、G1085次、G261次、G321次、G33次，天津西站始发G441次，沧州西站始发G3681/4次列车停运。

此外，8月6日途经石济客专（石家庄至济南）的D1661次、D1621次、G375次、D1611次、G2074/5次、G2070/1次、D1601次、D1634/1次、G2815次、D1650/47次、D1623次、D2780/77次、D1666/3次、D1670/67次、D1654/1次、G1864/1次、G3683/2次、D1642/39次、D1676/7次、D1638/5次、D1603次、D1615次、G2056/7次、D1672/3次、G377次、G379次、G2096/3次、D1625次、G2088/9次、D1646/3次、G1832/29次列车停运。

对此，中国铁路北京局表示，已购买停运列车车票的旅客，可于30日内办理全额退票手续。“请广大旅客及时关注中国铁路12306网站信息或车站公告，妥善安排出行。”

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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