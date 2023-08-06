原标题：“安溪县品牌兴茶行动计划之铁观音北京推介会”成功举办

8月5日，“安溪县品牌兴茶行动计划之铁观音北京推介会暨北京（福建）会客厅·安溪名优特产品专场”活动在北京福建大厦举办。

据悉，本次活动为期5天，以“人生海海铁观音 输赢笑笑一杯茶”为主题，共设置安溪茶产业专场推介会、安溪名优特产品展区、“一县一桌菜·安溪篇之‘千年古邑相府家宴’”北京品鉴周等3大版块，将全面展示安溪茶叶的品质优势和品牌形象，多角度推介安溪名优特产品与特色美食，立体呈现安溪茶文化与饮食文化。

安溪县县长刘永强在开幕式致辞中介绍，安溪茶人始终保持着“做一杯好茶”的定力，致力让安溪铁观音茶更香、韵更长，每一泡都物超所值。希望通过本次推介会，携手更多茶人“铁粉”、茶企朋友，开展内容更加丰富、形式更加新颖的品牌兴茶活动，努力推动国茶品牌成为世界品牌，让更多国内外茶友爱上安溪铁观音、爱上中国茶文化。

中国茶叶流通协会副会长梅宇认为，此次安溪县品牌兴茶行动计划是安溪县委县政府引领县域茶产业面向全行业与广阔市场开启的一次全新的精彩介绍，更是对未来茶产业如何凝聚品牌力量，聚焦文化、产业、科技协同发展的创新解读。

“此次铁观音北京推介会，以文化为引领、以产业为核心、以科技为支撑，对进一步宣传安溪铁观音‘双世遗’文化，提升安溪茶产业竞争力具有积极推动作用。”福建省人民政府驻北京办事处主任施宇辉在致辞中表示，本次活动将为安溪铁观音话语体系的重建、安溪茶产业的高质量发展提供科技动能。

为了让更多的优秀茶品牌走出安溪，走向世界，本次“安溪县品牌兴茶行动计划之铁观音北京推介会暨北京（福建）会客厅·安溪名优特产品专场”设置了品雅铁观音暨唐小六茶叶深加工推介会、华祥苑铁观音品鉴推介会、西坪镇茶产业专题推介会、感德镇茶产业专题推介会、祥华乡茶产业专题推介会、龙涓乡茶产业专题推介会等多场专场推介会。

据了解，安溪产茶至今已有1000多年的历史。早在宋元时期，随着泉州港的兴起，安溪茶就作为重要的出口商品走向世界，遍及今东南亚、西非、北非等58个国家地区。明清时期，安溪茶叶80%由厦门运销东南亚、欧洲等地，乌龙茶的对外贸易进入鼎盛期。一句“人生海海铁观音，输赢笑笑一杯茶”不仅展现了安溪人勤劳乐观的美好品质，更是寄寓着以铁观音发展历程为代表的安溪厚重茶历史与茶文化。（张锦川 龙思苇 赵诗慧）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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