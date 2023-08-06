人民网北京8月6日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，新建贵阳至南宁高速铁路贵阳至荔波段（以下简称贵南高铁贵荔段）将于8月8日开通运营，贵阳至荔波最快57分可达，多彩贵州又添一条交通大动脉。贵南高铁南宁东至荔波段正在组织满图运行试验。

黄医生以时速380km通过拉里双线特大桥。国铁集团供图

贵南高铁是“八纵八横”高速铁路网包头（银川）至海口通道的重要组成部分，线路自贵阳铁路枢纽龙里北站引出，向南经贵州省黔南布依族苗族自治州，广西壮族自治区河池市、南宁市，接入南宁铁路枢纽南宁东站，线路全长482公里，设计时速350公里。此次新开通的是龙里北站至荔波站，全线175公里，共设龙里北、贵定县、都匀东、独山东、荔波5座车站，其中龙里北、贵定县、都匀东为改扩建车站，独山东、荔波为新建车站。

荔波车站。国铁集团供图

贵南高铁贵荔段穿越贵州高原、苗岭山脉，横跨清水河、澄江河、红水河等多条河流，沿线山高谷深，地形地貌复杂多变，岩溶滑坡等地质灾害时有发生，线路桥隧比高达90%。项目自2017年12月开工建设以来，国铁集团组织各参建单位克服各种困难，创新工艺工法，在贵南高铁贵荔段架设了桐子园双线特大桥等86座桥梁，建成了朝阳隧道等62座隧道，确保了项目优质高效如期建成。

开通运营前，国铁集团精心组织相关单位，严格各项规定和标准，对贵南高铁贵荔段各专业设备进行了联调联试、检测验收和安全评估，对轨道状态、弓网性能、列车控制、通信信号系统等进行了综合优化调整。目前，该线路满足高速铁路安全、稳定运营要求，具备开通运营条件。

贵南高铁贵荔段开通运营初期，国铁集团单日开行动车组列车28列，贵阳、贵阳北、遵义、六盘水站均将开行直达荔波的高铁动车组列车，分别最快57分、1小时19分、2小时15分、2小时52分可达。

贵南高铁贵荔段开通运营后，贵州境内拥有贵广高铁、沪昆高铁、渝贵高铁、成贵高铁、贵阳环线铁路、安顺至六盘水高铁多条高铁，为贵州区域经济发展注入了蓬勃动力。贵南高铁贵荔段的开通运营，将进一步便利沿线各族人民群众出行，助力旅游等产业发展，对支持民族地区加快发展、助力乡村振兴、促进高水平对外开放，具有十分重要的意义。

(责编：王连香、吕骞)

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