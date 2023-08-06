人民网北京8月6日电 （记者王连香）记者从中国物流与采购联合会官网获悉，7月份由中国物流与采购联合会和林安物流集团联合调查的中国公路物流运价指数为102.5点，比上月回升0.1%。从供给看，运力供给仍呈现较充足态势。

分车型指数看，各车型指数环比涨跌互现，同比小幅下降。以大宗商品及区域运输为主的整车指数为102.6点，比上月回升0.15%，比上年同期下降0.68%。零担指数中，零担轻货指数为102点，比上月回落0.01%，比上年同期下降0.6%；零担重货指数为102.5点，比上月回升0.08%。

从需求看，本月经济回升动力进一步增强，市场需求小幅回暖。分析认为，从供给看，运力供给仍呈现较充足态势，部分地区受高温雨季天气影响，运力有所受限。综合来看，随着国内市场需求逐步回稳释放，一系列稳经济促增长政策逐步落实，市场供需两端有所改善，本月运价指数短期迎来小幅回升。但从长期看，运价指数仍处于低位，相较去年水平呈现下降态势，市场需求仍需补强，进一步稳定行业信心。

分区域看，西北、珠三角区域运价指数环比有所回落，其余区域运价指数有不同程度回升。分析称，从后期走势看，当前国内市场积极信号有所增加，国内经济运行基础持续夯实，市场主体活力有所趋增，但受高温雨季天气和传统生产淡季因素影响，预计在此基础下，运价指数整体仍可能低位小幅震荡。

(责编：王连香、吕骞)

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