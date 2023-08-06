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受山东平原县地震影响 长三角铁路部分列车停运

2023年08月06日16:29 | 来源：人民网
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人民网北京8月6日电 （记者王连香）记者从中国铁路上海局集团有限公司获悉，受8月6日山东省德州市平原县发生5.5级地震影响，为确保列车运行安全，铁路部门计划对途经京沪高铁部分列车采取限速、停运等措施；同时，根据旅客出行需要，计划增开途经京沪高铁长三角管内区段部分列车，满足管内旅客出行需要。截至当日11时30分，计划停运92趟列车、增开9趟列车。

后续，铁路部门将密切关注地震影响区段高铁恢复运行和旅客出行需要等情况，适时采取停运、加开、恢复开行等措施，动态调整列车开行方案，确保旅客安全出行需要。具体列车开行信息请关注车站公告或致电铁路12306客服热线查询，以便妥善安排行程。

铁路部门提示，已购买停运列车车票的旅客，可不晚于票面乘车日期起30日内（含当日）持车票到车站窗口办理退票手续；在12306网站购买车票的旅客，如尚未换取报销凭证，可在网站直接办理退票，以上均可全价退票且不收手续费。

附：停运、增开列车车次信息表

(责编：王连香、吕骞)
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