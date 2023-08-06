保障通信网络生命线 山东震后运营商迅速响应
人民网北京8月6日电 （记者杨虞波罗）中国地震台网正式测定，8月6日2时33分在山东德州市平原县（北纬37.16度，东经116.34度）发生5.5级地震，震源深度10千米。
地震发生后，中国移动、中国联通、中国电信等运营商快速响应，迅速部署开展通信抢险，集结应急抢险队伍赶往震区，争分夺秒保障通信网络生命线畅通。
凌晨3时40分，中国移动山东公司快速响应山东省地震局保障需求，紧急扩容山东省地震局至国家地震台网的视频中继链路，开通2条数据专线，安排专人驻场，全力保障政务会议、指挥调度有序进行。启动7*24小时应急值班值守，针对居民避险集中地等重点区域，及时开展网络扩容，负载均衡优化4/5G小区2246个。对震区周边基站、机房、杆路进行全量巡检和隐患排查，严防余震带来的次生损害，加强重要网络设施现场巡检，完成核心机房巡检23处，市县骨干线路巡检330KM。全力做好客户服务保障，第一时间启动热线服务，做好欠费紧急开机“绿色通道”保障。营业厅启动触点服务应急保障机制，设立地震避险事项提示牌，为客户提供营业厅手机充电、饮用水服务。
中国移动山东公司应急通信车、应急电源车在德州平原县安置点（王打卦中心小学）进行通信网络保障。受访者供图
截至6日上午，中国移动山东公司累计出动网络应急保障人员64人，保障车辆25辆，油机15台，应急发电车1台、应急通信车1台，同时已安排济宁、潍坊、青岛等地市移动公司应急通信队伍待命，随时出动开展应急保障支援。
中国联通全力做好抢险救灾通信保障工作。受访者供图
中国联通应急通信车开往震区。受访者供图
地震发生后，山东德州联通迅速集结骨干力量，调集海事卫星电话、应急发电车等抢修设备，火速赶往现场。6日6时，应急通信保障团队已到达震中区域王打卦村中心小学，全力确保通信畅通。
截至目前，山东联通已累计出动现场保障人员23人、保障车辆7台、油机2台，累计处理拥塞小区31个，调整互操作参数103个。德州及周边济南、聊城、滨州联通分公司正在开展机房、杆路等巡检工作。
中国电信全力做好抢险救灾通信保障工作。受访者供图
中国电信应急通信车开往震区。受访者供图
中国电信山东公司紧急调度济南应急通信车（携带2部卫星电话）赶赴平原现场。德州平原分公司出动维护人员15人、车辆5辆、应急发电车2辆；德州分公司干线线路维护队伍已全员上岗，进行干线及德州线路巡检。
截至6日9时，中国电信山东德州平原县20台OLT、448个4G基站、202个共享5G基站、经平原过境的京津宁、济衡一干光缆皆运行正常，业务畅通。
截至记者发稿，上述运营商反馈，山东震区通信畅通，网络运行平稳。
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