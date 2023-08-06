伊利：持续推动全球奶产业链合作联结 擘画奶业高质量发展新蓝图
8月5日，以“创新合作、绿色低碳，推动世界奶业可持续发展”为主题的世界奶业大会开幕式在内蒙古自治区呼和浩特市举行。本次大会由呼和浩特市政府、内蒙古自治区商务厅、内蒙古自治区农牧厅、内蒙古伊利实业集团股份有限公司等举办。大会将系统展示近年来奶业振兴的创新实践，分享全国奶业发展的经验成就，为全球奶业领域的企业、专家学者搭建对话平台，探索新时代奶业绿色可持续发展的新模式、新路径。
国家乳业技术创新中心落成启用仪式在开幕式上举行。（受访者供图）
开幕式上，来自国际国内的乳企、国际乳业产业链企业、行业专家学者等齐聚一堂，共话世界奶业可持续发展。中国奶业协会授予呼和浩特市“中国奶业育种之都”称号；国际食品科学技术联盟授予呼和浩特市“世界乳业科技之都”称号；国家乳业技术创新中心也在开幕式上宣告落成启用。
伊利集团董事长兼总裁潘刚在开幕式上发表主旨演讲。（受访者供图）
据悉，国家乳业技术创新中心坐落于伊利现代智慧健康谷，伊利集团是该中心的重要合作方和参与方。伊利集团董事长、总裁潘刚在致辞中谈到，“随着当前奶业向新发展阶段迈进，为加快构建富有韧性的产业链，全球奶业要围绕‘合作、创新、数字化和绿色发展’持续发力”。
在潘刚眼中，奶业的健康发展和综合实力的提升，需要产业链上各家企业在生物育种、饲草料种植、奶牛养殖、标准化生产等多方面加强协作，增强奶业优质种源优势，提高优质饲草供应，建设高标准高品质奶源基地。“为此，伊利开创了利益联结机制，从技术、金融等多个方面给予合作伙伴支持，通过聚焦产业发展的痛点、难点，加快技术升级、工艺革新，最大化地创造全产业链协同价值”。
国家乳业技术创新中心的落成启用是本次大会的亮点之一。据潘刚介绍，多年来，伊利围绕产业链布局创新链，持续开展奶业上、中、下游核心技术攻关。“该中心的建立，既是伊利为构建‘全球智慧链’打造的创新高地，也是为以科技创新助力提升产业链韧性，对奶业技术成果转化应用的实践”。
伊利全球乳业智能制造产业园。（受访者供图）
在推动数字化转型、加速数智化升级方面，伊利在十几年前便在产业链上中下游开展多维探索。“从上游的智慧牧场，中游的智能工厂，下游的消费者数字化运营，以及此次世界奶业大会的观摩点——伊利全球乳业智能制造产业园，伊利一直努力在推进全球乳业智造的道路上。”潘刚如此说。
为应对全球气候变化问题，世界奶业绿色可持续发展呼和浩特倡议于大会开幕式上宣读，旨在深化行业共识。潘刚提到，为推动中国奶业绿色发展，伊利近年来也开展了“绿色行动”：为积极构建零碳产业链，在上游建设“绿智能牧场”，实现源头减碳；在中游创新资源节约使用和循环利用技术，打造零碳工厂；在下游研发推出零碳产品，倡导低碳消费风向。
此次大会，以伊利为代表的中国乳企向世界展示了奶业高质量发展的“中国方案”，而潘刚对此有着更多的期待。“未来，我们希望持续推动全球奶产业链合作联结，携手更广泛的全球奶业合作伙伴共建可持续发展生态圈，共同擘画奶业高质量发展蓝图”。
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