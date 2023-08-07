加快建设全国统一大市场是党中央从战略和全局高度作出的重大决策部署，是打破地方保护和市场分割的重要举措，对于提高市场效率、降低企业成本、强化产权保护、维护公平竞争等具有重要作用。当前，全国统一大市场建设还存在哪些重点难点问题？下一步要从哪些方面入手破解？您对全国统一大市场建设还有哪些建议和期待？……为进一步了解企业生产经营中遇到的不合理限制条件和隐性壁垒，推动解决相关问题，为各类经营主体营造更加稳定、公平、透明、可预期的营商环境，国家发展改革委营商环境发展促进中心拟开展全国统一大市场建设情况调查研究。为充分倾听经营主体和群众呼声，做好调查研究工作，现公开征集全国统一大市场建设相关问题线索和意见建议。

征集范围

1、制约全国统一大市场建设的政策规定方面，包括各级地方政府以及部门制定的妨碍市场准入和退出、妨碍商品和要素自由流动、影响生产经营成本和生产经营行为等含有地方保护和市场分割的政策措施。

2、妨碍依法平等准入和退出方面，包括无法律法规依据，要求企业必须在某地登记注册，为企业跨区域经营或迁移设置障碍；以备案、注册、年检、认定、认证、指定等形式设定或者变相设定准入障碍等。

3、妨碍招标采购领域公平公正方面，包括违法限定或者指定特定的专利、商标、品牌、零部件、原产地、供应商；违法设定与招标采购项目具体特点和实际需要不相适应的资格、技术、商务条件等。

4、违规设置地方保护和区域壁垒方面，包括违规设置歧视外地企业、实行地方保护的优惠政策等。

5、强制要求产业配套或“捆绑政策”方面，包括地方政府在有关企业参与工程项目建设时，要求企业配套投资建设产业园、装备厂等上下游产业，把企业在当地注册、投资落地等作为捆绑扶持政策的前提条件等。

6、其他有违背全国统一大市场建设的行为。

征集时间

2023年8月3日至2023年8月31日。

征集方式

1、发送邮件至国家发展改革委营商环境发展促进中心官方邮箱wtxszj@126.com，邮件请注明“问题线索”字样，详细叙述线索内容，并请留下联系方式；

2、拨打电话“010-63909169/63909151”进行反映；

3、可寄送相关材料至北京市西城区木樨地北里甲11号（国宏大厦）22层（邮编10032）；

4、直接扫描以下二维码，进入页面留言。

欢迎社会各界积极参与全国统一大市场建设情况调研及问题线索征集活动，我们将对相关信息严格保密。对提供的涉及违背全国统一大市场建设的问题线索，将通过相关机制协调有关方面在核实问题的基础上，采取措施推动问题解决，切实回应各方关切。

国家发展改革委营商环境发展促进中心

2023年8月3日

(责编：罗知之、吕骞)

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