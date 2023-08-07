原标题：新华三集团管志强：精耕务实 为民营企业高质量发展注入确定性力量

近日，《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》（以下简称“民营经济31条”）发布，首次明确了新时代民营经济的功能定位，指出民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础以及推动我国全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标的重要力量，让民营经济的高质量发展再度成为全社会关注的热点议题。

紫光股份旗下新华三集团副总裁、企业事业部总经理管志强表示，要真正让民营经济保持韧性增长，不仅要在外部营造良好环境，更要从内部出发，践行“加快推动数字化转型和技术改造”的要求，让民营经济从更深层次上参与数字产业化和产业数字化的融合发展。

在企业数字化转型层面，中国一直走在世界的前列。在这一过程中，新华三集团一直致力于做企业数字化转型的参与者和赋能者，聚焦不同发展阶段的民营企业数字化转型需求，发掘“企业数字大脑”赋能业务和场景重构的模式和方案，以数字化创新的力量，为民营企业创新发展注入确定性，助力民营经济穿越行业周期、实现韧性增长，激活发展新动能。

从过去多年的经验来看，赋能民营企业转型，需要深耕行业场景的领先能力与经验积累。为此，新华三能提供从顶层规划、架构设计到实践落地的全周期服务，做民营企业数字化转型的“专家”和“管家”。同时，以“企业数字大脑”为依托，新华三为不同规模和发展阶段的民营企业，提供了一站式、端到端的产品、技术和解决方案，从数字基础设施构建底座，到云智原生平台打造洞察数据价值的引擎，从主动安全建立全方位的防护屏障，到统一运维引领高价值的运维运营，能够分门别类地解决民营企业最迫切的转型需求，让数字化技术真正融入企业的业务流程中，发挥提质增效的价值。

同时，通过总结民营企业在数字化转型过程中沉淀的“共性”，新华三集团也在“企业数字大脑”的底座之上，进一步衍生出了企业云、AIGC智算中心、智能工厂、智慧园区等解决方案。企业云重构了承载业务模式和流程重构的数字底座，让数据和业务在云上实现更深层次的耦合。在此基础上，新华三的AIGC智算中心、百业灵犀私域大模型能够帮助民营企业更好地拥抱云智原生的技术，向新一代的智慧企业加速转型。此外，新华三的智能工厂、智能园区等场景化解决方案则契合了不同企业的差异化需求，帮助民营企业用最简单、高效的方式构建起数智时代的核心竞争力。

相伴20余年，新华三集团一直致力于成为企业数字化转型最值得信赖的合作伙伴。迄今为止，新华三已经为成千上万的企业提供了数字化产品和技术的支持，在汽车、新能源、电子家电、有色金属等不同行业的背后，让数字化创新在真实的业务场景中释放变革力量。

在发展与改革同步推进的时代，“民营经济31条”对中国经济行稳致远有着重要的鼓励和指导作用。管志强表示，新华三集团将始终秉持“精耕务实为时代赋智慧”的理念，探索民营企业数智变革的前行方向，夯实百行百业高质量发展的创新底座，在阔步迈向中国式现代化的进程中，为民营经济的高质量发展注入最大的确定性。（记者 袁元）

(责编：董童、李源)

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