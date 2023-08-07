何为匠心？中国酿酒大师张宿义：“我一辈子只选择做一件事”
身穿藏蓝色的褂子，脚踩黑色布鞋，介绍起眼前的国窖1573国宝窖池来十分地道，讲解起生产工艺更是如数家珍。神情和动作看得出，他是一位酿酒行家。
三十年前他是生产一线少见的大学生，还因此在刚到车间的时候被人称为“张大学”。三十载光阴荏苒，回望来时路，他不再是初学酿酒的少年人，而是满载荣誉的酿酒大师，他常对人讲：“我这一辈子只选择做了一件事，就是酿好每一杯泸州老窖酒。”
遇见匠心
他就是中国酿酒大师、中国首席白酒品酒师、泸州老窖酒传统酿制技艺第二十二代传承人张宿义。配料拌糟、蒸酒蒸粮、摊晾加曲、粮糟入窖……这些工艺操作是成为酿酒师的必经之路。他经过数不清多少次的练习，才有了现在只要抓一把酒糟看一看，闻一闻，就能知道这批酒酿出来品质怎么样。
在张宿义看来，所谓酿酒人的工匠精神，就是把每一个步骤做到极致。“泸州老窖酒的酿造过程中有200多道工序。任何一个酿造环节都不允许有丝毫马虎。就是因为这无数个极致，泸州老窖才能够始终保持品质如一。”张宿义的酿酒人生以“精于工”为始，以“匠于心”为终，在分明的四季里，他用匠心酿造着人间幸福。
“在我的眼里，酒是有生命的，白酒从酿出来到存储，再经勾调设计，酒体一直在发生变化，如同生命的孕育衍化、人生的旅途一样。”张宿义很浪漫地看待他的工作，他认为对待酿酒，要把全部的心思投入进去，才能酿出琼浆玉液。
泸州老窖酒传统酿制技艺-梅瓣碎粮
传承匠心
“师者，传道授业解惑也。”张宿义作为泸州老窖酒传统酿制技艺的传承人，始终致力于将酿酒知识传授给后继者。坚持泸州老窖酿酒技艺的“传帮带”传承传统，为年轻酿酒人提供更好的成长环境。
经过699年的传承坚守，泸州老窖酒传统酿制技艺在24代人的“口传心授”间延续至今，经过450年的活态守护，1573国宝窖池群一直从未间断酿造生香。
作为拥有“活态双国宝”资源的企业，泸州老窖从数百年的历史中走来，在匠心的守护下，不间断地传承，让非遗成为生活日常，让历史可以品味。
泸州老窖1573国宝窖池群
磨砺匠心
酿好酒需要漫长的时间酝酿，成为酿酒师也少不了时间的淬炼。“要想成为一名真正的酿酒大师，必须带着‘虔心’去摸索很多年，至少需要10年以上的磨砺，才能练就‘匠心’。”张宿义如是说。
张宿义为人沉稳内敛，在徒弟们眼中，他是个对酿酒一丝不苟精益求精的人，经常到生产车间来捏捏酒糟、看看窖池、品品原酒，分析总结配料、发酵等工艺技术的经验，注重酿酒对每个工艺环节的把控。久而久之，他的秉性渐渐与他的酿酒技术融为一体，所酿之酒香气幽雅、酒体细腻、醇厚甘甜，如他的代表作泸州老窖1952一样，集“醇厚、浓郁、爽净、幽雅”为一体。选取历经洞藏的原酒，采用十年以上老酒进行调味，以新老酒黄金勾调比例，创新传统浓香型白酒风味。
一粮一曲皆是文化，山水之中皆有故事。时间无言，匠心无言，它却将人们的智慧凝结成一个个精巧的技艺，从一代代人的手中传承下来。正是张宿义这样一代又一代酿酒人的匠心和坚守，才酿就了泸州老窖如今浓香芬芳的格局，让酒文化为代表的中国传统文化持续绽放出历久弥新的光彩。
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