人民网北京8月7日电 （记者杜燕飞）据国家金融监督管理总局发布的消息，截至8月6日10时，河北、北京、黑龙江等16个受灾地区的保险机构收到保险报案18.91万件，估损金额62.41亿元。目前已赔付案件5.06万件，赔付金额2.64亿元。

近日，华北、黄淮等地出现极端降雨，引发洪涝和地质灾害。国家金融监督管理总局表示，灾情发生后，国家金融监督管理总局强化工作统筹和行业联动，指导受灾地区监管局和银行保险机构第一时间启动应急响应，认真做好机构防汛救灾和灾区群众的金融服务，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

据了解，国家金融监督管理总局印发《关于切实做好汛情灾情应对和保险服务工作的通知》，要求保险机构进一步科学精准做好灾害应对和查勘理赔，着力做到预判要准、准备要实、沟通要顺、程序要简、赔付要快、服务要专，高效开展保险服务工作。，

国家金融监督管理总局要求，保险机构全力提升理赔服务质效，确保应赔尽赔快赔。开通灾害理赔绿色通道，多渠道受理报案，坚持“特事特办、急事急办”原则，并通过科技赋能，从接报案受理、查勘救援、维修协调、单证减免、理赔权限等方面最大限度优化简化理赔流程和手续。同时，启动理赔报损信息24小时报告制，严格值班值守，持续跟进灾情报案统计和理赔进展，加强信息汇总和统计分析工作，进一步提升处置效率。

国家金融监督管理总局同时要求，各银行机构切实落实安全生产责任制，快速启动多项措施，确保特殊时期金融服务畅通。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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