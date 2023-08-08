本报记者 孔德晨

山东省日照市东港区近年来依托山东钢铁集团、日照钢铁集团两大企业，聚力发展围绕钢铁产业的配套服务产业，出台优惠政策，助推县域经济高质量发展。图为在德誉精工科技（日照）有限公司，工作人员操作激光设备按客户要求切割钢板。

新华社记者 郭绪雷摄

今年上半年，中国经济运行整体呈现恢复向好态势。近日，31个省（区、市）上半年GDP数据全部出炉。其中，广东、江苏上半年经济总量首次突破6万亿元。上海增速最高，同比增长9.7%。15个省份上半年GDP增速高于5.5%的全国水平，13个省份上半年GDP增速超过6%。

15个省份增速跑赢平均水平

看总量，在31个省（区、市）中，GDP总量排在前十位的省份分别为广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、湖北、福建、湖南、安徽，全国经济十强省份排位没有变动。其中，广东、江苏、山东经济稳坐前三强，分别为62909.8亿元、60465.3亿元、44125亿元，广东、江苏双双跻身“6万亿元俱乐部”。

看增速，四川、北京增速与全国水平持平（5.5%），15个省份GDP增速跑赢全国平均水平，分别是上海（9.7%）、海南（8.6%）、西藏（8.4%）、吉林（7.7%）、内蒙古（7.3%）、浙江（6.8%）、甘肃（6.8%）、青海（6.8%）、江苏（6.6%）、宁夏（6.5%）、山东（6.2%）、安徽（6.1%）、河北（6.1%）、湖北（5.6%）、辽宁（5.6%）。

看名义增量，10个省份GDP增量超千亿元。其中，江苏（3556.16亿元）、广东（3391.4亿元）GDP增量超3000亿元，浙江（2495亿元）、山东（2408亿元）、上海（2040.86亿元）在2000亿元梯队，湖北（1756.43亿元）、四川（1724.54亿元）、安徽（1309亿元）、北京（1269.1亿元）、湖南（1065.28亿元）在1000亿元梯队，GDP总量十强省份河南、福建增量未超千亿元。

江苏与广东的差距仍在进一步缩小，由2022年同期的2600多亿元缩窄为2400多亿元。上半年，江苏GDP增长6.6%，比一季度加快1.9个百分点，连续4个季度回升。

量质并进，产业升级趋势明显

各省份经济增长情况的变化，也反映出产业升级的趋势。

第二产业、第三产业表现亮眼。第一产业中，山东、河南、广东、四川4个省份迈入2000亿元大关；第二产业中江苏、广东迈入2万亿元大关，山东、浙江、河南、福建、湖北、四川位于1万亿元至2万亿元之间；第三产业中，广东、江苏位于3万亿元梯队，山东、浙江位于2万亿元梯队。

GDP增速较高的省份，也注重发展质量的提升。上海由一季度的同比增长3%提升至上半年的9.7%。上海市统计局有关负责人表示，上海多个分项数据表现亮眼。其中，上半年，上海规模以上工业增加值同比增长14.2%、服务业增加值同比增长8.2%、固定资产投资同比增长37.2%、全市社会消费品零售总额同比增长23.5%。

江苏省统计局工业统计处处长汪雪敏分析，上半年，江苏省规模以上工业增加值同比增长8.3%，较一季度提升2.8个百分点，较上年全年提升3.2个百分点。从行业看，电气机械、汽车、铁路船舶行业增加值实现两位数增长，新能源相关产业保持较快增长态势。上半年，锂离子电池、光伏设备及元器件、新能源车整车3个细分行业增加值（合计占规上工业比重6%）同比分别增长28.8%、36.9%、86.5%，合计对规上工业增加值增长贡献率达21.5%，拉动规上工业增加值增长1.8个百分点。

多地积极推进下半年工作

除北京和天津，其他省份今年的经济增长目标都高于5%，有20个省份目标在6%左右及以上。其中，海南为9.5%左右，西藏为8%左右，江西、新疆为7%左右，安徽、宁夏、湖南和湖北为6.5%左右。

下半年如何发力加快经济恢复？各地下半年经济工作大致可以归纳为三方面：一是抓民营经济和招商引资，扩大有效投资；二是抓汽车、住房等大宗消费及旅游消费，刺激消费增长；三是拓展“新三样”（电动载人汽车、锂电池、太阳能电池）外销，稳住外贸。

贵州省半年经济工作会议近日指出，要更大力度挖掘有效需求潜力，持续扩大产业及配套设施投资，稳住水利、交通等基础设施投资，抢抓有利时机扩大旅游消费、提振大宗消费，加快提升对外贸易规模。要调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求。

山西省委常委会提出，积极开展招商引资，强化要素供给和保障服务，滚动实施“三个一批”活动，多措并举稳住工业基本盘，大力推动汽车、电子产品、家居和体育休闲、文化旅游等各类消费提振提升，推动投资和消费加快回升向好。

江苏省委常委会会议暨省委财经委员会会议提出，要着力稳外贸，既拓展“新三样”等外贸新增量，又努力稳住传统出口产品市场份额，推动外贸创新发展，促进新业态发展壮大。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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