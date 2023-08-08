人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

消费复苏点燃经济新引擎 上半年珠三角社会消费品零售额超1.8万亿元

2023年08月08日08:33 | 来源：南方日报
小字号

原标题：消费复苏点燃经济新引擎

　　与出口、投资一道位列经济增长“三驾马车”，消费企稳对广东稳经济的重要性不言而喻。今年上半年，广东社会消费品零售（下称“社消零”）总额达2.33万亿元，同比增长7.4%，超过了2019年上半年社消零总额2.07万亿元的水平。

　　作为反映经济景气的重要指标之一，广东消费的“含金量”也在逐渐变高。数据显示，今年上半年广东最终消费支出对GDP的贡献率，从去年同期的50.3%提高到54.7%。

　　作为全省消费的“风向标”，今年上半年，珠三角的社消零总额也首次超过了1.8万亿元，占全省社消零总额的七成，与去年上半年社消零总额约1.7万亿元相比，多出一个惠州的消费总量。

　　从单个城市来看，广州总量仍然独占鳌头，上半年社消零总额5577.83亿元，跑赢成都、杭州、苏州等热门城市。深圳上半年的社消零总额首次突破5000亿元，增速领跑全省。珠三角9市中，深圳、广州、珠海、惠州、中山、肇庆6市增速不低于5%。

　　在投资疲软、外贸承压的客观环境下，珠三角释放出“强悍”的消费力，展现了广东经济高质量发展的韧性与潜力。

　　“红包雨”不断 餐饮收入实现两位数增长

　　今年上半年，珠三角九城不约而同地在一个数据上释放活力——餐饮，广州、深圳更是一马当先。

　　数据显示，上半年，广州住宿餐饮业零售额同比增长25.7%，比一季度提升5.6%；深圳上半年的餐饮收入增长16.6%。

　　美团、大众点评数据显示，今年上半年，广东堂食订单量位列全国第一。其中，广州、深圳地区堂食订单量同比增长50%左右。深圳的堂食订单量省内第一，广州次之。从品类增速上看，深圳地区小吃快餐、饮品、地方菜、自助餐堂食订单量增长在70%以上，消费势头最旺。

　　上半年，“吃饭要等位、打卡要排队”的热闹景象强势回归。广州、深圳的热门餐厅更是出现“一位难求”的现象。

　　餐饮消费的火爆，不仅体现在广深两座万亿级城市里。上半年，珠海、中山、佛山、东莞、惠州、江门、肇庆餐饮收入增长分别为43.8%、15.0%、14.9%、13.1%、13.5%、10.9%、9.9%。珠三角8市实现餐饮收入两位数增长。

　　餐饮零售被视为消费市场“温度表”，是衡量一座城市商业活力与居民消费力的重要指标。中国（深圳）综合开发研究院副院长刘国宏认为：“上半年，多地餐饮收入增速保持10%以上，反映出了城市的烟火气正在回归。”

　　消费增长的背后，离不开各地政府多措并举促消费、密集派发惠民补贴的助力。

　　早在今年初，深圳就在全省率先发放了1亿元年夜饭、元宵团圆饭等餐饮消费券，同时要求各区结合实际推出各项消费券促销活动，推动以数字人民币红包形式发放。“五一”假期，超2500万元的“食在广州”餐饮消费券，点燃了广式夜生活的消费潮，随后的7月广州又迎来了第二轮30万张美食消费券的派发。为调动餐饮市场消费热情，东莞也不甘示弱，不仅发放了2464万元通用消费券，还开办“五月花海东莞美食节”……各地加码落下的“红包雨”，成了广东上半年促消费的“及时雨”。

　　跳出珠三角看广东。继今年二季度广东面向全省发放了总值约1000万元的文旅消费惠民补贴后，今年6月，省发改委首次颁布《2023年广东省恢复和提振消费工作八项要点》，提出支持汕头、佛山、东莞、湛江等6市培育建设区域消费中心城市，促进大宗消费持续升级、推动服务消费提质扩容、创新消费场景等。

　　今年以来，广东持续出台促消费政策措施，畅通经济循环。这些政策举措不仅与国家刚出台的《关于恢复和扩大消费的措施》不谋而合，更借助多重政策利好，提升了居民消费意愿，带出了实实在在的消费效果，为下半年加速释放消费潜力奠定基础。

　　“跨城消费”火热 粤港澳三地融合加速

　　今年上半年，珠三角社消零“成绩单”出炉后，两座城市的消费数据尤为亮眼：

　　其一，珠海的接触型消费“异军突起”。除了餐饮收入增长43.8%外，文体娱乐业营业收入更是增长643.4%。旅游业复苏势头强劲，珠海全市接待游客1549.4万人次、增长227.2%。上半年，珠海市内的口岸出入境7282.7万人次，增长36.2%。

　　其二，深圳的社消零增速为11.5%，领跑全省。对比2018年，深圳社消零总额仅居全国第七，不仅落后于北上广，也落后于重庆、武汉、成都等城市。今年上半年，深圳社消零总额首次突破5000亿元的成绩单，不仅跑赢了成都、杭州，更直追广州。

　　两座城市数据“狂飙”背后的动因，不仅在于政府千方百计扩内需、促消费，用真金白银投入，搅热消费市场“一池春水”，更深层次的原因在于粤港澳三地消费加速融合的助力。

　　“从港澳自由行”到“港车澳车北上”、深港公交地铁“扫码互通”，港澳居民掀起了北上深圳、珠海的“跨城消费”浪潮。截至7月30日，深圳边检总站共查验出入境人员超7000万人次。香港入境事务处数据显示，仅6月，“北上”港人总数就超408万人次，尤其周五、周六人数明显增多，比平日多了近20万人次。

　　珠海边检总站数据显示，今年1至7月，通过港珠澳大桥珠海公路口岸出入境车辆达152万辆次（含港澳单牌车52.6万辆次），是疫情前2019年全年出入境车辆的1.9倍；通过港珠澳大桥珠海公路口岸出入境旅客达737万人次，是2019年同期的1.3倍。

　　一直以来，粤港澳三地在各自优势消费领域都是“单项冠军”。历史数据显示，截至去年，广东社会消费品零售总额已经连续40年全国第一；香港是全球闻名的“购物天堂”；澳门依托丰富多元的旅游业一直吸引着全球游客……但是，面对不同体制、不同货币制度、不同市场特点，三地消费市场融通发展确实存在挑战。

　　今年上半年，广东省人民政府、香港特别行政区政府、澳门特别行政区政府更首次共同打造了消费季活动、“一程多站”跨境旅游计划。粤港澳大湾区内，各方互相为对方“引流”，也互相将对方当作自己的广阔市场。一个由政府引导、市场驱动的粤港澳大湾区新消费市场格局正逐步成型，这将是一个面向世界的“共同市场”，也将带来更多收获。

　　制造业迸发活力 新工业品催生“购物潮”

　　撬动市场消费需求，今年上半年，广东明显将重点放在了大宗商品消费上。新能源汽车、智能家电等迭代升级的大宗消费，具有消费占比高、产业链长、带动力强的特点，对提振消费，发挥了至关重要的作用。

　　抓住绿色消费风口，广州上半年限额以上批发和零售业新能源汽车类商品实现零售额213.29亿元，同比增长37.5%，拉动全市社消零总额增长1.1%；

　　作为全球新能源汽车产业高地，深圳上半年全市新能源汽车保有量达到了86万辆，渗透率超60%；

　　东莞新能源汽车保持热销，零售额增长29.3%；中山也积极打造新能源汽车节品牌，在汽车类商品零售同比下降的情况下，新能源汽车同比增长53.4%，净增11.3亿元，实现逆势突围；

　　新能源的消费也带动了相关产业爆发式增长。

　　上半年，广州的新能源汽车实现产量增长1.1倍，作为其配套设施的充电桩也快速扩容，产量增长21.3%；深圳新能源汽车产量增长170.2%、充电桩产量增长32.6%；惠州上半年新型储能产业集群产值达590亿元、增长35%；珠海新能源产业增加值增长34.7%；江门新能源汽车产业链增长16.5%。

　　今年上半年，在全省性的家电主题促消费活动下，升级类商品需求也在持续释放，部分家居类消费需求回暖。全省上半年经济数据显示，限额以上化妆品类、通信器材类商品、家具类商品销售额增长6.9%。

　　1月至6月，广州限额以上批发和零售业智能家用电器和音像器材类、智能手机类商品同比增长12.8%，增速较1至5月提高4.9%；深圳限额以上单位通信器材类增长22.6%；

　　佛山家具类、智能家用电器和音像器材类商品零售额分别增长30.3%和15.3%；东莞家用电器和音像器材类、通信器材类消费，分别增长22.2%、110.4%。

　　今年以来，广东打出“粤造粤强粤贸全球”广货促消费联合行动、家电“以旧换新”、绿色智能家电下乡、家电消费券等多项实招，促进绿色智能家电消费，不仅刺激居民对绿色智能家电、绿色建材、节能产品的消费，更有效弥补了企业外贸承压带来的影响，既促进了线下消费，又提振了绿色经济。

　　“广东要扩大内需，关键还是从供需两端发力，增强经济循环的内生动力。要推动企业提供更具竞争力的产品和服务，提高产品附加值，更好地提升消费意愿、推动消费升级。”广东省社会科学界联合会副主席李志坚认为。（记者 曾艳春 李霭莹）

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民网记者探访平原县第一人民医院：大部分村民经过积极救治后好转离院
　　平原县第一人民医院住院部脊柱关节外科、手足外科病区。人民网 乔姝摄 8月6日凌晨2时33分，山东省德州市平原县发生5.5级地震。…
外汇局：截至7月末我国外汇储备规模32043亿美元 升幅0.35%
　　人民网北京8月7日电 （记者罗知之）国家外汇管理局统计数据显示，截至2023年7月末，我国外汇储备规模为32043亿美元，较6月末上升113亿美元，升幅为0.35%。 2023年7月，受主要经济体货币政策及预期、世界宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部