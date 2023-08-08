原标题：消费复苏点燃经济新引擎

与出口、投资一道位列经济增长“三驾马车”，消费企稳对广东稳经济的重要性不言而喻。今年上半年，广东社会消费品零售（下称“社消零”）总额达2.33万亿元，同比增长7.4%，超过了2019年上半年社消零总额2.07万亿元的水平。

作为反映经济景气的重要指标之一，广东消费的“含金量”也在逐渐变高。数据显示，今年上半年广东最终消费支出对GDP的贡献率，从去年同期的50.3%提高到54.7%。

作为全省消费的“风向标”，今年上半年，珠三角的社消零总额也首次超过了1.8万亿元，占全省社消零总额的七成，与去年上半年社消零总额约1.7万亿元相比，多出一个惠州的消费总量。

从单个城市来看，广州总量仍然独占鳌头，上半年社消零总额5577.83亿元，跑赢成都、杭州、苏州等热门城市。深圳上半年的社消零总额首次突破5000亿元，增速领跑全省。珠三角9市中，深圳、广州、珠海、惠州、中山、肇庆6市增速不低于5%。

在投资疲软、外贸承压的客观环境下，珠三角释放出“强悍”的消费力，展现了广东经济高质量发展的韧性与潜力。

“红包雨”不断 餐饮收入实现两位数增长

今年上半年，珠三角九城不约而同地在一个数据上释放活力——餐饮，广州、深圳更是一马当先。

数据显示，上半年，广州住宿餐饮业零售额同比增长25.7%，比一季度提升5.6%；深圳上半年的餐饮收入增长16.6%。

美团、大众点评数据显示，今年上半年，广东堂食订单量位列全国第一。其中，广州、深圳地区堂食订单量同比增长50%左右。深圳的堂食订单量省内第一，广州次之。从品类增速上看，深圳地区小吃快餐、饮品、地方菜、自助餐堂食订单量增长在70%以上，消费势头最旺。

上半年，“吃饭要等位、打卡要排队”的热闹景象强势回归。广州、深圳的热门餐厅更是出现“一位难求”的现象。

餐饮消费的火爆，不仅体现在广深两座万亿级城市里。上半年，珠海、中山、佛山、东莞、惠州、江门、肇庆餐饮收入增长分别为43.8%、15.0%、14.9%、13.1%、13.5%、10.9%、9.9%。珠三角8市实现餐饮收入两位数增长。

餐饮零售被视为消费市场“温度表”，是衡量一座城市商业活力与居民消费力的重要指标。中国（深圳）综合开发研究院副院长刘国宏认为：“上半年，多地餐饮收入增速保持10%以上，反映出了城市的烟火气正在回归。”

消费增长的背后，离不开各地政府多措并举促消费、密集派发惠民补贴的助力。

早在今年初，深圳就在全省率先发放了1亿元年夜饭、元宵团圆饭等餐饮消费券，同时要求各区结合实际推出各项消费券促销活动，推动以数字人民币红包形式发放。“五一”假期，超2500万元的“食在广州”餐饮消费券，点燃了广式夜生活的消费潮，随后的7月广州又迎来了第二轮30万张美食消费券的派发。为调动餐饮市场消费热情，东莞也不甘示弱，不仅发放了2464万元通用消费券，还开办“五月花海东莞美食节”……各地加码落下的“红包雨”，成了广东上半年促消费的“及时雨”。

跳出珠三角看广东。继今年二季度广东面向全省发放了总值约1000万元的文旅消费惠民补贴后，今年6月，省发改委首次颁布《2023年广东省恢复和提振消费工作八项要点》，提出支持汕头、佛山、东莞、湛江等6市培育建设区域消费中心城市，促进大宗消费持续升级、推动服务消费提质扩容、创新消费场景等。

今年以来，广东持续出台促消费政策措施，畅通经济循环。这些政策举措不仅与国家刚出台的《关于恢复和扩大消费的措施》不谋而合，更借助多重政策利好，提升了居民消费意愿，带出了实实在在的消费效果，为下半年加速释放消费潜力奠定基础。

“跨城消费”火热 粤港澳三地融合加速

今年上半年，珠三角社消零“成绩单”出炉后，两座城市的消费数据尤为亮眼：

其一，珠海的接触型消费“异军突起”。除了餐饮收入增长43.8%外，文体娱乐业营业收入更是增长643.4%。旅游业复苏势头强劲，珠海全市接待游客1549.4万人次、增长227.2%。上半年，珠海市内的口岸出入境7282.7万人次，增长36.2%。

其二，深圳的社消零增速为11.5%，领跑全省。对比2018年，深圳社消零总额仅居全国第七，不仅落后于北上广，也落后于重庆、武汉、成都等城市。今年上半年，深圳社消零总额首次突破5000亿元的成绩单，不仅跑赢了成都、杭州，更直追广州。

两座城市数据“狂飙”背后的动因，不仅在于政府千方百计扩内需、促消费，用真金白银投入，搅热消费市场“一池春水”，更深层次的原因在于粤港澳三地消费加速融合的助力。

“从港澳自由行”到“港车澳车北上”、深港公交地铁“扫码互通”，港澳居民掀起了北上深圳、珠海的“跨城消费”浪潮。截至7月30日，深圳边检总站共查验出入境人员超7000万人次。香港入境事务处数据显示，仅6月，“北上”港人总数就超408万人次，尤其周五、周六人数明显增多，比平日多了近20万人次。

珠海边检总站数据显示，今年1至7月，通过港珠澳大桥珠海公路口岸出入境车辆达152万辆次（含港澳单牌车52.6万辆次），是疫情前2019年全年出入境车辆的1.9倍；通过港珠澳大桥珠海公路口岸出入境旅客达737万人次，是2019年同期的1.3倍。

一直以来，粤港澳三地在各自优势消费领域都是“单项冠军”。历史数据显示，截至去年，广东社会消费品零售总额已经连续40年全国第一；香港是全球闻名的“购物天堂”；澳门依托丰富多元的旅游业一直吸引着全球游客……但是，面对不同体制、不同货币制度、不同市场特点，三地消费市场融通发展确实存在挑战。

今年上半年，广东省人民政府、香港特别行政区政府、澳门特别行政区政府更首次共同打造了消费季活动、“一程多站”跨境旅游计划。粤港澳大湾区内，各方互相为对方“引流”，也互相将对方当作自己的广阔市场。一个由政府引导、市场驱动的粤港澳大湾区新消费市场格局正逐步成型，这将是一个面向世界的“共同市场”，也将带来更多收获。

制造业迸发活力 新工业品催生“购物潮”

撬动市场消费需求，今年上半年，广东明显将重点放在了大宗商品消费上。新能源汽车、智能家电等迭代升级的大宗消费，具有消费占比高、产业链长、带动力强的特点，对提振消费，发挥了至关重要的作用。

抓住绿色消费风口，广州上半年限额以上批发和零售业新能源汽车类商品实现零售额213.29亿元，同比增长37.5%，拉动全市社消零总额增长1.1%；

作为全球新能源汽车产业高地，深圳上半年全市新能源汽车保有量达到了86万辆，渗透率超60%；

东莞新能源汽车保持热销，零售额增长29.3%；中山也积极打造新能源汽车节品牌，在汽车类商品零售同比下降的情况下，新能源汽车同比增长53.4%，净增11.3亿元，实现逆势突围；

新能源的消费也带动了相关产业爆发式增长。

上半年，广州的新能源汽车实现产量增长1.1倍，作为其配套设施的充电桩也快速扩容，产量增长21.3%；深圳新能源汽车产量增长170.2%、充电桩产量增长32.6%；惠州上半年新型储能产业集群产值达590亿元、增长35%；珠海新能源产业增加值增长34.7%；江门新能源汽车产业链增长16.5%。

今年上半年，在全省性的家电主题促消费活动下，升级类商品需求也在持续释放，部分家居类消费需求回暖。全省上半年经济数据显示，限额以上化妆品类、通信器材类商品、家具类商品销售额增长6.9%。

1月至6月，广州限额以上批发和零售业智能家用电器和音像器材类、智能手机类商品同比增长12.8%，增速较1至5月提高4.9%；深圳限额以上单位通信器材类增长22.6%；

佛山家具类、智能家用电器和音像器材类商品零售额分别增长30.3%和15.3%；东莞家用电器和音像器材类、通信器材类消费，分别增长22.2%、110.4%。

今年以来，广东打出“粤造粤强粤贸全球”广货促消费联合行动、家电“以旧换新”、绿色智能家电下乡、家电消费券等多项实招，促进绿色智能家电消费，不仅刺激居民对绿色智能家电、绿色建材、节能产品的消费，更有效弥补了企业外贸承压带来的影响，既促进了线下消费，又提振了绿色经济。

“广东要扩大内需，关键还是从供需两端发力，增强经济循环的内生动力。要推动企业提供更具竞争力的产品和服务，提高产品附加值，更好地提升消费意愿、推动消费升级。”广东省社会科学界联合会副主席李志坚认为。（记者 曾艳春 李霭莹）

(责编：曹淼、李源)

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