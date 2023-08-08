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广东放心消费“双承诺”商家超7.3万家

今年共将举行10场巡回宣传活动

2023年08月08日08:38 | 来源：南方日报
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原标题：广东放心消费“双承诺”商家超7.3万家

　　近日，“放心消费粤行动”系列巡回宣传活动分别在东莞、梅州两市举行。笔者获悉，目前，全省累计创建放心消费“双承诺”商家超7.3万家。今年以来，截至7月底，全省共新增“放心消费承诺单位”18294家，新增“线下无理由退货承诺店”4206家。

　　日前，“放心消费粤行动”系列巡回宣传第五站在东莞举行。活动现场，塘厦三局市场、南城华美乐、塘厦天悦商圈、松山湖万象汇四大商圈（农贸市场）以及26家企业宣誓加入放心消费“双承诺”活动，并领取“双承诺”公示牌。现场还举行了“放心消费共建共治倡议书”签字仪式，东莞市消委会与市质量协会、市保险行业协会等5家具有代表性的行业协会签署了倡议书。

　　此外，活动为新成立的4个消费教育基地举行授牌仪式，并宣布“东莞放心消费地图”正式上线。

　　在东莞站活动结束后，“放心消费粤行动”巡回宣传走进梅州。当天活动为梅县区金辉市场、五华县华园市场、兴宁市岁宝百货等大型商圈（农贸市场）以及16家企业举行放心消费“双承诺”宣誓签字和授牌仪式。此外，活动还邀请不少梅州本土企业开展惠民活动，通过展示特色产品，提供便民服务等举措，吸引众多市民参观咨询。

　　笔者了解到，结合“提振消费信心 广东在行动”公益活动，广东省消委会今年将围绕“放心消费粤行动”在全省举办10场现场巡回宣传活动。目前，全省消费维权渠道更加畅通，消费投诉举报处理更加及时，今年1—7月广东在12315平台上的投诉按时办结率为99.7%，举报按时核查率为99.8%。

　　接下来，广东省市场监管局、广东省消委会将继续纵深推进“放心消费粤行动”系列巡回宣传活动，营造共同保护消费者合法权益的社会氛围。（记者 宾红霞）

(责编：曹淼、李源)
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