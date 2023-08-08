本报记者 李婕

夜市烧烤、欢聚火锅、甜品冷饮、商务正餐，这个夏天，餐饮市场好不热闹。有的饭店排队等位超过千桌；有的门店餐桌翻台达十余次；还有的营业时间一次次延长至深夜……一家家餐厅正以最大的热情迎接回归的客流，成为城市里最早亮起、最晚打烊的商业灯火。

国家统计局数据显示，今年1-6月，全国餐饮收入24329亿元，同比增长21.4%。作为消费“四大金刚”之一，餐饮消费占社会消费品零售总额的10%左右，是恢复和扩大消费的重点领域。今年以来，餐饮业何以领涨消费市场？餐饮消费有哪些新趋势、新亮点？

收入总规模超过2019年同期，餐饮市场迎来强势复苏

湖北武汉餐厅老板田源最近又花2.4万元添置了一台厨房专用空调，给后厨师傅用——“师傅们开心了，出餐更加稳定有保障”。

近期明显回升的客流，让这家45年社区老店“小秋水饺”的经营者不得不盯紧每一个细节。“我们从早上5点开始营业，一直到下午4点，但有时候游客和街坊邻居不断进店，到点了还关不了门。”田源说，今年以来生意一直不错，营业额比疫情前增长了一到两成。他的妻子也在店里照看生意，由于排队的顾客多，妻子忙着招呼客人，从“五一”到现在，嗓子一直是哑的。

这样的人气和生意，让田源有喜有盼，“今年打算先保证所有员工涨薪10%，在这个基础上再争取实现10%以上的利润增长。”田源说。

一家家餐饮门店，感知着市场热度。国家统计局发布的数据显示，今年1-6月，全国餐饮收入24329亿元，同比增长21.4%；限额以上单位餐饮收入6230亿元，同比增长23.5%。

据中国烹饪协会分析，1-6月，全国餐饮收入、限上餐饮收入增速分别比上年同期上升29.1个、31.3个百分点；餐饮收入增幅领先社会消费品零售总额增幅13.2个百分点；全国餐饮收入总规模超过2019年同期。

许多消费者已经从火热的市场表现直接感受到这份暖意：在大型商场，人气最旺的往往是餐饮店聚集区域；饭点高峰期，许多餐厅门口大排长队，部分餐厅重现等位超过1000桌的景象；越来越多门店延长营业时间，加入供应夜宵的队伍中。有网友说：“热爱生活、喜欢吃喝的人们又回来了。”

“今年上半年，随着客流恢复，促消费政策持续发力，各地消费季蓬勃开展及‘夜经济’渐入佳境，多样化特色化餐饮消费供给不断丰富，餐饮市场消费得到明显释放。”中国烹饪协会分析认为，餐饮市场正迎来强势复苏。进入暑期，跨城出行人数大幅回升，将继续带动各地餐饮消费增长。

中国连锁经营协会和普华永道联合发布的《中国连锁餐饮企业资本之路系列报告2023》提到，过半样本品牌预计今年的营业收入能恢复到2019年的水平，其中，中式快餐、正餐、火锅品类的受访者对餐饮市场相对更有信心。

餐饮业新增注册企业167.6万余家，供给不断丰富

餐饮业曾是受疫情冲击最严重的行业之一。“去年底，我们都没敢做今年的预算和计划。”珮姐老火锅创始人、重庆民贤餐饮文化有限公司董事长颜冬生向本报记者回忆。他没想到，从今年元旦那天开始，市场一下“爆”了。

今年以来，珮姐老火锅在全国的十几家门店不断创下新纪录。比如，有门店日均翻台超过12轮；有的单日最高取号1507桌；有的月营业额打破品牌的全国单店纪录。拿“五一”期间来说，品牌在重庆、华东、华南等区域总营业额较2021年同期增长30%-155%，客流稳定增长。

“感受到复苏势头后，我们在年初做了一次预算，但现实仍然超预期，最近，我们又提高了下半年的预算目标，整体指标提升10%至20%。”颜冬生说。

在客流攀升、部分表现甚至超预期的背景下，餐饮行业是如何承接消费热度的？

天眼查数据显示，今年1-6月餐饮业新增注册企业167.6万余家，与去年同期相比上涨23.4%。其中，北京市1-6月餐饮业新增注册企业7610余家，与去年同期相比上涨63%。

在一些行业观察人士看来，餐饮企业和商家更加务实，不追求过度营销，而是深度拓展产品、服务，正以最大的诚意满足消费者需求。

比如，入夏以来，不少消费者选择在晚上出门，逛夜市、品美食，许多商家抢抓“夜经济”这一餐饮消费的“黄金时段”。美团数据显示，上半年，全国“夜宵”主题团购订单量同比增长超143%，提供夜宵服务的餐饮门店数同比增长超47%。

近期，“北京消费季夜京城活动”启动，联动40余个商圈、200余个品牌、万家门店，为市民提供餐饮等更多夜间消费选择；广东省广州市商务局公布的数据显示，广州夜间营业的餐饮店铺已超过15万家，零时仍在营业的餐饮商家占比超25%。

再如，在家简易烹饪即可享用的预制菜、半成品及各类餐饮零售产品，正被越来越多消费者接受。餐饮企业也在迅速开拓新的餐饮产品形态。

正值上市公司半年财报披露季，全聚德、海伦司、广州酒家、同庆楼等多家餐饮上市公司的半年度业绩回暖明显。全聚德在半年度业绩预告中表示，公司营业收入和利润总额同比实现较大幅度增长，该预告还在业绩变动原因说明中提到，公司对预制菜产品进行了积极调整，多款家宴礼盒和预制菜单品广受好评，销量稳步提升。

上新、提质、跨界融合，商家多点发力，让消费者敢消费、愿消费

外卖也开始做直播了。蜜雪冰城1元大圣代券、肯德基9.9元香辣鸡翅券……几个月前，许多招牌爆品开始登上美团外卖直播间。不少消费者在核销商品券时，还会额外加购几十元的货架产品；有餐饮品牌发现，核销订单中品牌新用户占比高达四成。新的销售形式不断激发消费热情，也为餐饮品牌带来新的增长。

《中国连锁餐饮企业资本之路系列报告2023》提到，近年来消费者愈加理性，对餐饮的诉求不再局限于饱腹，餐饮的性价比逐渐成为重要依据，并进一步衍生出对健康食材的要求。

如何让消费者敢消费、愿消费？各路餐饮企业和商家正多点发力。

——提质增效，服务好舌尖需求。今年，珮姐老火锅的菜单经历了一轮“瘦身”，从七八十个单品降到60个以内，除此之外，每个季度还会对菜品进行末位淘汰，同时上新3-5个单品。“砍掉不太畅销的菜品，可以提高门店的整体效率，在成本和品质控制上往前更进一步。”颜冬生解释。

“我们火锅店主打大众消费，就是要让大家吃得开心。”颜冬生说，未来还要继续做好成本管控，将人均消费保持在合理范围内，做大家喜欢的餐饮店。

——持续上新，抓住消费者味蕾。从“国潮烘焙”“新茶饮”、各式创新菜，到“一人食”“健康餐”“儿童餐”，各大餐饮店在口味和健康等方面不断推陈出新。星巴克、海底捞、华莱士等品牌还选择在美团外卖直播间发布新品，由于外卖配送即刻送达，品牌新品也实现“发布即发售”，直播期间就有不少网友发出“弹幕”，比如“新品已到手”“口味真不错”。据介绍，在平台支持下，一些餐饮品牌还在线上达成合作，以“饭搭子”为主题销售商品套餐，为消费者带来品牌联名的优惠。

——跨界融合，多场景体验更丰富。随着“Z世代”逐渐成为消费主力，线下餐饮更加注重在消费体验方面下功夫。例如，“火锅+甜品”“烧烤+奶茶”“书店+咖啡”等跨菜系品类的创新融合已成为部分餐饮品牌的新名片，更有餐饮品牌在美食与文化的融合方面不断试水。上半年，必胜客与热门游戏联动，在全国推出200多家“原神主题餐厅”，吸引众多年轻人打卡。“‘美食+游戏’，氛围感十足，新鲜又有趣。”有消费者评价。

民以食为天。持续复苏的餐饮业正助力消费回暖，进一步托起人们对美好生活的需求。

(责编：曹淼、李源)

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