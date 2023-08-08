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暑运过半出游热度不减 释放消费新活力

2023年08月08日08:42 | 来源：中国证券报
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原标题：暑运过半出游热度不减 释放消费新活力

“带孩子出来转转，第一站选择首都，读万卷书不如行万里路嘛。”在拥挤的北京地铁4号线上，游客李女士向中国证券报记者介绍了一家人的出行计划。

进入暑运以来，铁路探亲流、旅游流、学生流交织叠加，旅客出行需求旺盛。专家表示，考虑到已经到来的“暑期档”和后续中秋、国庆假期的旺盛需求以及供给侧和政策面的积极影响，有理由对下半年旅游经济持乐观预期。

出行数据亮眼

进入8月，暑运过半，铁路和民航运输活力十足，运量增幅均达两位数，显示出人们旺盛的出行需求。

中国国家铁路集团日前发布数据显示，铁路暑运自7月1日拉开帷幕，至7月31日时间过半，全国铁路发送旅客4.06亿人次、日均1310万人次。暑运以来，全国铁路日均开行旅客列车10169列，较2019年同期增长14.2%。

其中，国铁集团有效增加京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等热门地区和杭州、西安等主要旅游城市间的运力投放。新成昆铁路、京唐城际铁路、兴泉铁路、渝厦高铁长沙至益阳段、银兰高铁等新线迎来暑运“首秀”，客流持续走高，极大便利了沿线旅客出行。

“暑运以来，旅客出行需求旺盛，铁路部门千方百计增加运力，提升服务品质和运输效率，全力满足人民群众出行和物流服务需求，为国民经济持续恢复提供有力支撑。”国铁集团相关部门负责人说。

民航运输同样繁忙。据飞常准民航看板数据，7月国内航线实际执行客运航班量43万班次，同环比均增长12%。国际及地区航线实际执行客运航班量4万班次，已恢复至2019年同期的48%，环比6月增长18.87%。（下转A02版）

“从搜索与预订的差值来看，有大量旅客存在潜在出行需求，这意味着8月民航市场有望保持火热。”去哪儿大数据研究院研究员刘婷说。

需求持续释放

随着暑期旅游旺季到来，旅游市场热度创出历史新高。据中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）预测，这个暑期将是过去五年来“最热”暑期，6月至8月国内旅游人数将达18.54亿人次，占全年国内旅游出游人数的28.11%；将实现国内旅游收入1.2万亿元，约占全年国内旅游收入的27.46%。

同程旅行发布的《2023暑期出行前瞻报告》预测，2023年暑期学生客群的占比将达33%，超过2019年同期水平。同程旅行数据显示，今年暑期亲子和学生两大客群提前7天以上订票比例分别为24.9%和18.7%，均高于2022年同期水平。

在去哪儿平台，儿童新客量较疫情前增长三成，儿童旅客消费带动能力明显。根据机票预订情况，去哪儿大数据研究院推算，今年暑期国内将有200万名儿童旅客购买“人生第一张机票”。而带儿童出游的旅客，预订中高端酒店比例达41%，高于平均值（30%）；餐饮、景区门票等综合消费水平是普通旅客的1.4倍。亲子游对消费带动作用明显，以三口之家北京五日游为例，预计至少带动7000元消费额。

以研学为代表的主题游受到青睐。中国旅游研究院院长戴斌表示，随着旅游与文化深度融合，旅游的文化属性和社会属性将进一步凸显，研学旅游拥有广阔发展空间。中研普华研究院发布的报告认为，未来3年至5年，研学旅行的学校渗透率会迅速提升，市场总规模将超千亿元。

文旅消费呈现良好增势

对于下半年文旅消费发展趋势，中国旅游研究院7月底发布的《2023年上半年旅游经济运行分析与下半年趋势预测》显示，综合宏观经济政策的趋势和居民出游意愿，以及企业家信心等先行指标，预计今年全国旅游总人次将达55亿，国内旅游收入将达5万亿元，分别恢复至2019年同期的90%和80%。

文旅业是恢复和扩大消费的有力抓手。为促进文旅消费持续增长和产业良性发展，有关方面持续研究出台务实有效举措。7月31日，《关于恢复和扩大消费的措施》发布，其中提出丰富文旅消费，全面落实带薪休假制度，鼓励错峰休假、弹性作息，促进假日消费；加强区域旅游品牌和服务整合，积极举办文化和旅游消费促进活动。

文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳介绍，有关部门将研究制定进一步激发旅游消费潜力、推动旅游业高质量发展的若干措施，制定国内旅游品质提升行动计划；抓好平台载体建设。（记者 连润）

(责编：曹淼、李源)
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