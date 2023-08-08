本报记者 李慧 尚杰 赵明昊 本报通讯员 历芃生

原标题：解码新疆夏粮丰收三大“法宝”

7月14日，新疆昌吉回族自治州昌吉市三工镇二工村麦田，小麦联合收割机正在收割冬小麦。何龙摄/光明图片

日前，2023年新疆夏粮生产情况新闻发布会上传出喜讯：今年新疆夏粮实现面积、总产、单产“三增”，总产达701.2万吨，较上年增产46万吨。夏粮产量创历史新高，面积和总产增量均居全国第一。

天山南北，丰收的喜悦洋溢万顷沃野。这喜悦，写在一望无垠的田野里，写在大型农机的轰鸣里，写在粮农灿烂的笑容里。

优良品种促单产提升，机械化生产提升生产效能，水肥高效利用实现节本增效……日前，记者在天山南北进行采访，破解新疆夏粮丰收高产的密码。

做强：单产提升 产能稳固

手中有粮，心中不慌，这在任何时候都是真理。作为光热资源最丰富的省区之一，新疆粮食生产条件得天独厚。作为远离内地的粮食主产区，新疆确立了“区内结余、供给国家”的粮食工作目标。为实现这一目标，新疆严格落实粮食安全责任制，提单产、提产量、提产能，牢牢稳住“三农”和粮食安全压舱石。

稳面积、稳政策，是确保粮食丰收的先手棋。今年，新疆向全区43个国家级产粮大县发放中央财政奖励资金9.1亿元，鼓励产粮大县加快粮食产业发展。新疆还充分发挥惠农补贴“指挥棒”作用，将冬小麦耕地地力保护补贴标准提至每亩230元，惠及小麦种植户130余万户，农民种粮积极性空前高涨。

“今年家里种了10亩小麦新品种，管理得比较好，亩产突破650公斤，比去年每亩增加了250公斤，收成好得很。”新疆和田地区和田市阿克恰勒乡苏开墩村村民乌尔麦提·如则巴柯说，如今，在耕地地力保护补贴、农机补贴等多项惠农政策的扶持下，种小麦见到了真实惠。

政策的触角延伸到哪里，丰收的喜悦便传递到哪里：今年，全疆小麦平均单产较上年增加8.61公斤。各地在大面积连片创建田、高产试验示范田均创下多项国家和自治区高产纪录。

“2023年新疆夏粮生产实现了面积、总产、单产‘三增’的良好势头，面积增量、总产增量居全国第一，单产增量居全国第二。”新疆农业农村厅党组成员、副厅长李晶说，新疆保障国家粮食安全的贡献度不断攀升。

“丰收高产的背后，主要得益于新疆的‘扩面’‘增产’。”李晶分析说，通过扩大耕种面积、复播、调整种植结构，夏粮种植面积增加了近80万亩，为丰收奠定了基础；同时，通过小麦优良品种的大面积推广应用、高标准农田建设面积的不断增加、关键技术的不断集成和应用，有力促进了全疆小麦单产水平的提升。

做精：精细耕作 深挖潜能

新疆地域辽阔，大农业、大农机，让现代农业在这片肥沃的土地上纵横驰骋。大农业，不仅带来了机械化、规模化效应，也让精细化理念在这方沃野生根发芽。

在新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市的田间地头，麦浪翻滚、满目金黄，大型联合收割机来回驰骋、机声隆隆，一片丰收景象。

“为抢抓农时，我们积极协调机械，每日收割7000亩地左右，全团镇两万余亩小麦在3日内收割完毕。”16团新开岭镇农业发展服务中心技术人员张健说。

为实现粮食“增产”，新疆牢牢抓住种子和耕地两个要害，持续推进高标准农田建设，高效节水灌溉面积占高标准农田建设面积的75%以上，为粮食产能提升奠定了“地力”基础。

今年，新疆各地强化技术创新引领，在全区开展小麦、玉米等主要粮食作物优质高产标准化栽培技术推广应用，大力推广干播湿出、水肥一体化等种植管理技术，通过良种、良法、良田与良机有机结合，深挖增产潜力。

水是新疆农业发展的命脉。新疆紧紧围绕“地在哪、种什么、水怎么供”这一核心问题，系统谋划粮食产能提升。新疆水利厅党组成员、副厅长艾斯卡尔·吾休尔介绍，截至7月31日，全疆累计农业灌溉供水349.86亿立方米，比去年同期多供8.92亿立方米，小麦等粮食作物用水得到全面保障。

从大到精，从广到细，新疆粮食生产方式正在迎来巨变。有产量、有效益、有潜力的粮食产业让新疆越来越多的粮农享受红利，实现持续稳定增收，也让新疆的粮食安全更加自信、更有底气。

做优：节本增效 优质优价

“我的麦田是今年的‘冠军田’，亩产898.19公斤！”7月28日，在新疆生产建设兵团奇台农场冬小麦单产提升万亩超高产示范片的麦田里，二十二连职工闫军笑得合不拢嘴。

在科技特派团队专家的精准指导下，奇台农场采用了滴灌水肥一体化技术，减少了作业环节，大幅降低了小麦种植成本。

“采用滴灌水肥一体化技术，可以顺畅地将水和肥料直接输送到作物根部，减少肥料流失，提高水的利用率，每亩冬小麦能增产近100公斤，实现了节本增效、农户增收和小麦绿色高质高效生产。”兵团第六师农业科学研究所粮油研究室副研究员陈江鲁说。

如今，新产品、新技术、新观念解放了农民的手脚，也改变了他们的思维。一大批新型职业农民成长起来，开辟出乡村振兴新天地。

新疆昌吉州奇台县西北湾镇柳树河子村粮农朱兵说，这些年优化耕地质量、水肥一体化技术等措施，让耕地产粮能力有了质变，“以前麦地浇水24小时离不开人，现在用手机就能直接操作，省时省力还精准。”

更令人欣喜的是，新疆粮食增产丰收的同时，收购价格稳中有升，优质优价特征明显。粮食丰收后，为让农民舒心卖粮，新疆粮食和物资储备局指导各地积极落实收购资金、收购仓容、收购人员、收购车辆，引导多元主体入市收购，激发市场购销活力。同时，还积极推广粮食预约收购、上门服务等措施，发挥全区84个粮食产后服务中心作用，为农民免费提供代清理、代晾晒等服务，努力让农民卖“明白粮”“暖心粮”“舒心粮”“放心粮”。

（本报记者 李慧 尚杰 赵明昊 本报通讯员 历芃生）

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经