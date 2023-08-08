人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

供需两旺持续走热 下半年“新三样”出口有望延续高景气

2023年08月08日09:17 | 来源：证券日报
小字号

原标题：供需两旺持续走热 下半年“新三样”出口有望延续高景气

　　本报记者 刘 萌 见习记者 于 宏

　　近日，多地海关公布的2023年上半年外贸进出口数据显示，“新三样”（电动载人汽车、锂电池、太阳能电池）出口表现亮眼，呈现供需两旺的局面。

　　数据显示，今年上半年，上海电动载人汽车、锂电池、太阳能电池出口分别增长171.8%、189.7%、62.6%；江苏太阳能电池、锂电池、电动载人汽车出口分别增长4.8%、60.9%、481%……

　　中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《证券日报》记者表示，旺盛的国际需求带动了“新三样”产业快速发展，也驱使着本土企业不断加快技术研发创新，以适应国际国内的市场新形势。我国在“新三样”商品中积累的技术和性价比优势，使其成为对外出口的增长引擎。

　　对外经济贸易大学国家对外开放研究院副教授陈建伟在接受《证券日报》记者采访时表示，近年来，我国在电动载人汽车、锂电池、太阳能电池制造方面积累了比较明显的产业链优势；同时，我国出台一系列政策鼓励新能源等产品出口，支撑外贸“新三样”产品持续走热。

　　海关总署数据显示，上半年，我国出口机电产品同比增长6.3%，占出口总值的58.2%，同比提升1.4个百分点。其中，电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等“新三样”产品合计出口增长61.6%，拉动我国出口整体增长1.8个百分点。

　　刘向东表示，“新三样”产业飞速发展背后是科技创新的支撑。在财政补贴、税收减免和金融扶持等多项政策支持下，我国高新技术产业创新发展动能不断增强，新能源汽车、光伏产业、储能产业等发展迅速，形成了多个特色产业集群，在国际大分工下展现出国际竞争力，经济增长引擎作用持续显现。

　　展望未来，受访专家预计，下半年中国“新三样”产品有望延续出口高景气。

　　陈建伟认为，综合供给和需求两方面，中国“新三样”产品出口前景广阔，将继续成为未来一段时期中国外贸增长新亮点。

　　从供给端来看，我国相关产业已形成完整产业链和技术积累，供给侧企业持续加大研发投入，核心技术和生产工艺不断取得突破；同时，企业加快海外产能布局，积极“走出去”，在品牌建设和国际营销方面也取得了较大进步，提升了产品的知名度和美誉度，正在收获海外市场红利。从需求端来看，全球对低碳减排的意识不断增强，能源结构调整相关政策不断出台，对“新三样”产品的需求仍将保持增长。

　　刘向东认为，要推动“新三样”相关产业发展，建议在加快建设现代化产业体系中应进一步锻长板、扬优势，鼓励企业在专业化、差异化、特色化上下功夫，把“新三样”等优势产品扎实打造成为具有国际竞争力的优势产业。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民网记者探访平原县第一人民医院：大部分村民经过积极救治后好转离院
　　平原县第一人民医院住院部脊柱关节外科、手足外科病区。人民网 乔姝摄 8月6日凌晨2时33分，山东省德州市平原县发生5.5级地震。…
外汇局：截至7月末我国外汇储备规模32043亿美元 升幅0.35%
　　人民网北京8月7日电 （记者罗知之）国家外汇管理局统计数据显示，截至2023年7月末，我国外汇储备规模为32043亿美元，较6月末上升113亿美元，升幅为0.35%。 2023年7月，受主要经济体货币政策及预期、世界宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部