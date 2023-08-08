原标题：供需两旺持续走热 下半年“新三样”出口有望延续高景气

本报记者 刘 萌 见习记者 于 宏

近日，多地海关公布的2023年上半年外贸进出口数据显示，“新三样”（电动载人汽车、锂电池、太阳能电池）出口表现亮眼，呈现供需两旺的局面。

数据显示，今年上半年，上海电动载人汽车、锂电池、太阳能电池出口分别增长171.8%、189.7%、62.6%；江苏太阳能电池、锂电池、电动载人汽车出口分别增长4.8%、60.9%、481%……

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《证券日报》记者表示，旺盛的国际需求带动了“新三样”产业快速发展，也驱使着本土企业不断加快技术研发创新，以适应国际国内的市场新形势。我国在“新三样”商品中积累的技术和性价比优势，使其成为对外出口的增长引擎。

对外经济贸易大学国家对外开放研究院副教授陈建伟在接受《证券日报》记者采访时表示，近年来，我国在电动载人汽车、锂电池、太阳能电池制造方面积累了比较明显的产业链优势；同时，我国出台一系列政策鼓励新能源等产品出口，支撑外贸“新三样”产品持续走热。

海关总署数据显示，上半年，我国出口机电产品同比增长6.3%，占出口总值的58.2%，同比提升1.4个百分点。其中，电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等“新三样”产品合计出口增长61.6%，拉动我国出口整体增长1.8个百分点。

刘向东表示，“新三样”产业飞速发展背后是科技创新的支撑。在财政补贴、税收减免和金融扶持等多项政策支持下，我国高新技术产业创新发展动能不断增强，新能源汽车、光伏产业、储能产业等发展迅速，形成了多个特色产业集群，在国际大分工下展现出国际竞争力，经济增长引擎作用持续显现。

展望未来，受访专家预计，下半年中国“新三样”产品有望延续出口高景气。

陈建伟认为，综合供给和需求两方面，中国“新三样”产品出口前景广阔，将继续成为未来一段时期中国外贸增长新亮点。

从供给端来看，我国相关产业已形成完整产业链和技术积累，供给侧企业持续加大研发投入，核心技术和生产工艺不断取得突破；同时，企业加快海外产能布局，积极“走出去”，在品牌建设和国际营销方面也取得了较大进步，提升了产品的知名度和美誉度，正在收获海外市场红利。从需求端来看，全球对低碳减排的意识不断增强，能源结构调整相关政策不断出台，对“新三样”产品的需求仍将保持增长。

刘向东认为，要推动“新三样”相关产业发展，建议在加快建设现代化产业体系中应进一步锻长板、扬优势，鼓励企业在专业化、差异化、特色化上下功夫，把“新三样”等优势产品扎实打造成为具有国际竞争力的优势产业。

(责编：罗知之、陈键)

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