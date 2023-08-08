龚梦泽

原标题：多家车企官宣降价 下半年车市“价格战”或再开启

2023年上半年汽车行业在洗牌中加速“内卷”，取得了前6个月累计销量1323.9万辆，同比增长9.8%的佳绩。然而，由于国内汽车企业，尤其是新能源车企上半年的销量目标达成率普遍偏低，使得企业下半年早早启动冲量工作。

进入8月份以来，多家车企通过官降、新车优惠、终端让利等不同形式加入降价大军，涵盖车型超20款，价格从5万元到30万元不等。

8月7日，《证券日报》记者实地走访了位于北京朝阳区蓝色港湾的AITO问界汽车授权体验店，作为年初最早跟进特斯拉降价的问界M5，目前购车可享受10000元的选装基金首销权益，5000元的京牌换购优惠，补贴根据车型不同赠送的选装也不同。“除了价格优惠外，权益类主要是围绕着轮圈以及座椅配置进行升级。”该店销售人员告诉记者。

此外，记者从中国汽车流通协会处了解到，国内经销商库存指数在经历连续3个月下降后，7月份经销商库存预警指数再次反弹至57.8%，同时在成交价格持续走低背景下，已有32.7%的经销商调高了下半年的销量目标，这意味着国内汽车市场销售压力加剧，新一轮“价格战”或将重新开启。

多家车企官宣降价

下半年“价格战”或更激烈

进入8月份，上汽大众打响了降价的“第一枪”，宣布8月1日至8月31日期间，上汽大众旗下9款SUV车型降价。其中，途昂和途昂X综合优惠最高就达到了6万元，途观L插电混动最高综合优惠5.5万元。

就在同一天，国产造车新势力中的零跑汽车同步开启了“双C临门，零跑放暑价”的降价活动。零跑汽车宣布旗下C系列部分车型降价，包含两款C11车型以及三款C01车型，其中C01车型最高降幅达到2万元。

事实上，这是距离今年3月份零跑官宣降价之后的年内再度官降。“大家认为中央集成式电子电气架构是30万元以上的产品才去搭载的。但零跑可以把这样一个架构普及到大众化的产品上。”零跑汽车市场部总经理周颖在接受《证券日报》记者采访时表示，“技术平权”是零跑造车对普通消费者最大的意义之一。

紧接着，奇瑞新能源推出官方活动，用户购买奇瑞新能源旗下小蚂蚁、无界Pro、QQ冰淇淋三款车型均可享受不同现金优惠，最高达到1万元。与此同时，上汽MG名爵也对MG5天蝎座、第三代MG6PRO、MGONE三款热销车型开启了限时优惠，单车最高优惠2.6万元。

压力之下，长城汽车旗下欧拉品牌日前也推出限时优惠活动，旗下多款车型迎来大幅降价，最高可享受3万元现金优惠，涉及车型包括欧拉闪电猫、欧拉好猫、欧拉好猫GT木兰版和欧拉芭蕾猫；哪吒汽车方面，日前宣布旗下2022款哪吒S“七夕放价”，自2023年8月5日起最高降价4.9万元，同时再享8000元金融贴息或置换补贴。

“年初特斯拉率先下调售价引发其他车企跟进，到3月份湖北政企联合补贴引发全国性促销，再到之后‘油电之争’争夺用户群，实际上‘价格战’就没有真正停止过。”在中国乘用车产业联盟秘书长张秀阳看来，下半年车市“价格战”甚至比上半年还要激烈。

事实上，关于下半年汽车企业持续降价竞争的猜测早有共识。此前全国乘联会秘书长崔东树在接受机构调研时就表示：“下半年出现‘价格战’的概率较大。”崔东树还特别提及，各品牌在插电混动领域的市场争夺将会更为激烈。

政策利好频出

汽车需求持续恢复

此前国内车市每每经历“价格战”和降价潮后，都会对当年整体车市营收利润带来较大影响，打乱日后的汽车市场发展节奏，由此带来一些不利于行业发展的消极影响。

基于此，为了营造良好市场氛围，中国汽车工业协会发起了联合东风、上汽、特斯拉等16家主流车企签署的《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》，要求车企遵守行规行约，规范市场营销活动，意在维护好汽车市场的竞争秩序，共同营造和谐的消费环境。

政策层面，今年7月31日，国家正式出台《关于恢复和扩大消费的措施》，其中，汽车消费被重点提及。7月21日，国家发展改革委、商务部等十三部委也印发了《关于促进汽车消费的若干措施》。

在崔东树看来，消费需求依然不足，行业运行仍面临较大压力，企业经营仍有诸多挑战，需要保持政策的稳定与可预期，助力行业平稳运行。

2023年，中汽协提出汽车销量有望达2760万辆、同比增长3%的发展目标。据了解，在连续两年正增长基础上，国内车市能否延续增长表现，备受市场关注。

“新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长。”中国汽车工业协会副总工程师许海东表示，伴随着汽车促消费政策效应持续显现，汽车市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。

(责编：罗知之、陈键)

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