原标题：各尺寸电视面板价格“涨”声不断 面板产业逐步复苏？

本报记者 李昱丞

见习记者 丁 蓉

电视面板市场持续释放积极信号，大尺寸液晶电视面板价格上涨“一马当先”，中小尺寸电视面板价格也在回暖。8月7日，市场调查机构集邦咨询公布8月上旬面板价格，65寸电视面板均价为165美元，55寸电视面板均价为122美元，与前期相比均上涨3美元。43寸电视面板均价64美元，32寸电视面板均价37美元，与前期相比上涨1美元。

多位接受《证券日报》记者采访的业内人士表示：“随着液晶面板市场走向供需平衡状态，今年下半年有望延续涨价趋势，面板厂商将迎来盈利周期。”

电视面板全面上涨

面板是周期性行业，本轮电视面板价格整体于2022年9月下旬触底，65寸、55寸、43寸、32寸电视面板当时的均价分别跌至106美元、80美元、47美元、26美元，截至2023年8月上旬，同比增长分别为55.66%、52.50%、36.17%、42.30%。

对于面板价格上涨的原因，资深产业经济观察家、智帆海岸机构首席顾问梁振鹏在接受《证券日报》记者采访时表示：“主要基于面板厂商主动对稼动率进行调整，行业供给端的格局改善明显，叠加主流应用领域下游备货需求的逐步释放，液晶面板市场走向供需平衡。”

对于市场回暖，上市公司京东方A在接受机构调研时表示：“今年上半年，液晶电视面板产品价格持续上涨，IT类产品价格的逐步企稳，叠加主流应用领域下游备货需求的逐步释放，智能座舱、增强现实与虚拟现实、折叠等创新应用领域需求稳步增长，公司业绩得到改善。”

TCL科技方面在互动平台上表示：“随着液晶电视面板平均尺寸的不断增长，将有利于面板需求的增长，改善行业的供需关系。”

目前显示器和笔记本面板价格保持相对平稳。聚焦中小尺寸显示领域上市公司深天马A日前在机构调研中表示：“进入二季度，中小尺寸显示领域产品价格依然承压，但降幅有在收窄，行业需求环比有所温和回升。”

各方看好行业复苏

对于面板市场价格下一步走势，多家上市公司表示看好。京东方A方面在接受机构调研时表示：“根据第三方咨询机构数据及分析，电视类产品受益于低库存和品牌厂商积极备货，三季度价格有望延续一季度以来的上涨态势。笔记本类产品价格保持稳定，三季度起价格有望上涨。”

同心达在投资者互动平台也表示：“目前面板市场的供需趋于平衡状态，主基调是缓慢复苏。”

展望全球面板行业格局，梁振鹏表示：“近几年，液晶面板供应链产能不断向我国集中，我国已经成为液晶面板市场最大的一个供应地、生产地，我国面板企业逐步拥有液晶面板话语权。”据调查机构洛图科技披露，2023年上半年中国大陆电视面板厂的出货总量达到8145万片，占全球市场的70%，较去年同期上涨了2.7个百分点，环比增长3.5个百分点。

国金证券研报表示：“目前电视面板价格已经涨过面板厂商会计成本线以上，并保持上涨态势，我国厂商合作、控产能来提升价格的逻辑得到充分验证。根据产业链跟踪，面板厂7月份订单环比有提升，整体稼动率在80%至85%。”

华西证券研报表示：“电视面板需求改善，电视面板等大尺寸产能占比大的厂商，以及面板产业链上游偏光片、驱动IC、液晶材料、LED背光的头部厂商均有望持续受益。”

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经