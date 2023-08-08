人民网北京8月8日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，近日，宁波至舟山铁路（以下简称甬舟铁路）西堠门公铁大桥册子岛侧主塔首个直径达6.3米的桩基完成，标志着该桥建设取得突破性进展。

西堠门公铁两用大桥。上海铁路局融媒体中心供图

据了解，西堠门公铁两用大桥是甬舟铁路及甬舟高速公路复线跨越西堠门水道的跨海桥梁，连接舟山金塘岛和册子岛。

西堠门公铁两用大桥。上海铁路局融媒体中心供图

大桥全长3118米，主跨采用1488米斜拉悬索协作体系，主塔墩高达294米，位处60米深区域。大桥选取“公铁平层”布置，中间为铁路，两侧为公路。

大风、急流、裸岩、深水……为了让这座大跨、重载大桥在复杂的海洋环境中更加稳固，建设单位设计采用18根长84米、直径6.3米的钻孔桩作为基础，使主塔能稳稳立于大海之上。

西堠门公铁两用大桥。上海铁路局融媒体中心供图

甬舟铁路西起宁波东站，经浙江省宁波市鄞州区、北仑区，舟山市金塘岛、册子岛及舟山本岛，东至定海区白泉镇，全长约77公里，设计时速250公里，是构建浙江省“1小时交通圈”、形成大陆与舟山岛间便捷的客运通道。

(责编：王连香、高雷)

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