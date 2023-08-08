人民网北京8月8日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，8月6日14时36分，随着一面坡至万山间堤坡溜坍复旧成功，中断4天的滨绥铁路全线恢复通车。

8月2日至4日，受台风“杜苏芮”影响，中国铁路哈尔滨局集团有限公司管内出现一次强降水过程，哈尔滨南部、牡丹江、齐齐哈尔、绥化北部、伊春中部降水量较大。其中，哈尔滨南部（哈尔滨、双城、尚志、五常）累计平均降水138.4毫米，牡丹江东部（海林、牡丹江、宁安、穆棱）累计平均降水135.0毫米，多地突破日降雨量历史极值。

哈尔滨局集团公司管内雅鲁河、牤牛河、阿什河、蚂蚁河、海浪河、马莲河、牡丹江、穆棱河、倭肯河等多条河流水位高涨出槽并长时间高水位运行。河流洪水对管内多条线路造成较大影响。

哈尔滨局集团公司成立了由主要领导挂帅的防洪工作专班，制定了集中指挥、客运安全、物资保障等6个方面14条具体措施；每日与气象、水利等部门互通信息，动态掌握水情、雨情、库情，科学启动防洪预警。

水毁严重的滨绥铁路断道处所达24处。哈尔滨局集团公司组织相关铁路工程建设单位共计1208名人员和75台抢险机械投入抢修。哈尔滨工务段、哈尔滨工务机械段、牡丹江工务段、哈尔滨供电段、牡丹江供电段、哈尔滨电务段、牡丹江电务段等12个单位投入抢险人员3455人、6组轨道车、138台大型抢修机械，全力开展抢修，确保运输秩序尽快恢复正常。

针对哈尔滨至牡丹江间公路封闭、普速列车停运的情况，哈尔滨局集团公司增开并行动车组列车，统筹做好退票改签、旅客安抚等工作。8月2日至6日，他们累计停运普速客车257列，增开管内高铁列车18对，组织换乘旅客284人次，退票改签2.5万余张。

(责编：王连香、高雷)

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