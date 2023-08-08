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深港两地便捷出行再升级！广深港高铁将推出运输新产品“灵活行”

2023年08月08日16:11 | 来源：人民网
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人民网北京8月8日电 （记者王连香）记者从广铁集团获悉，经与香港铁路部门沟通商定，自2023年8月14日起，推出广深港高速铁路跨境运输新产品“灵活行”，凡旅客持票面发到站为福田至香港西九龙站间的有效车票，在办理过一次改签或超过改签时效后，旅客仍可于票面乘车日期当日办理三次“灵活行”变更车次手续。铁路部门将根据运输能力，在确保运输安全前提下，投放一定数额“无座票”，供旅客办理“灵活行”变更车次手续时自行选择使用，进一步方便深港两地旅客往来。

旅客选择的“灵活行”列车，仅限往返福田至香港西九龙站间始发终到列车。“灵活行”变更车次规则如下：

一是旅客在票面乘车日期当日，且铁路部门有运输能力的前提下，可办理三次“灵活行”变更车次手续，选择“灵活行”列车提前或推迟乘车。不办理发到站变更。

二是旅客办理“灵活行”变更车次手续，应不晚于当前票面车次开车后1小时，且不晚于所选“灵活行”列车开车前15分钟。

三是旅客办理“灵活行”变更车次手续，不可改变车票种类、席位等级，仅限办理平价变更车次手续（不产生票价差额）。

四是旅客办理“灵活行”变更车次手续后，车票不得退票。

五是已换取报销凭证的，办理“灵活行”变更车次手续时，须交回报销凭证；办理“灵活行”变更车次手续后，可换取新票的报销凭证。

六是旅客可通过12306网站（含“铁路12306”手机客户端）、车站售票窗口以及福田、香港西九龙站自动售（取）票机，办理“灵活行”变更车次手续。

七是旅客办理“灵活行”变更车次手续，需预留充足时间，以便满足香港西九龙站海关“一地两检”有关要求，避免耽误行程。

据铁路部门统计数据显示，目前，从深圳往返香港西九龙站的列车每天超过180列。今年1月15日至8月6日，广深港高铁累计发送跨境旅客808.7万人次，日均发送4万人次，最高日为4月29日，人数为9.1万人次。暑期，广深港高铁更是保持高位运行，日均发送为5.4万人次。

“随着今年初广深港高铁恢复通车，深圳至香港区段铁路客流稳步攀升，高铁日渐成为深港两地人员往来的重要交通工具，如今已出现深港市民‘串门’热现象。‘灵活行’这一产品的推出，将使得两地旅客的乘车选择更具灵活性、便利性，给旅客提供更为宽裕的工作生活空间，将进一步推动深港打造双城优质生活圈。”铁路研究专家金一兵教授认为。

“目前，我们正加紧做好客票系统优化升级，以适应‘灵活行’产品需求。同时，开展规章制度业务培训，确保车站工作人员熟悉‘灵活行’产品相关新业务，掌握‘灵活行’变更车次办理流程和应急处置流程，为旅客提供更加优质专业的出行服务。”福田站站长张玉琇说。

据广铁集团客运部门介绍，新产品实施后，铁路部门将做好跨境客流统计分析，持续完善优化“灵活行”产品，掌握旅客出行习惯与特点，收集旅客需求及建议，及时调整、优化客运组织流线，实现旅客安全、舒适、便捷乘车，不断提升旅客服务质量。

(责编：王连香、高雷)
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