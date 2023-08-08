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物流业景气指数仍保持在景气区间 我国物流行业整体运行平稳

人民网记者 乔雪峰
2023年08月08日14:28 | 来源：人民网
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近日，随着一声汽笛长鸣，一列满载办公家具、小家电等粤港澳大湾区特色产品的国际班列缓缓从广州国际港驶出。这是粤港澳大湾区首列“中吉乌”多式联运国际班列。至此，粤港澳大湾区中欧班列线路已达18条。

截至目前，粤港澳大湾区中欧班列共有9个始发站点，相继开通了至哈萨克斯坦阿拉木图、乌兹别克斯坦塔什干、塔吉克斯坦杜尚别等地的国际贸易大通道。

一头连着生产、一头连着消费，交通物流是畅通国民经济发展的“大动脉”，与老百姓的生活息息相关。今年以来，从港口到机场，从高速公路到铁路枢纽，作为观察当下经济形势的重要窗口，物流行业一片繁忙。

近日，中国物流与采购联合会发布了2023年7月份中国物流业景气指数，数值为50.9%，较上月回落0.8个百分点；中国仓储业指数为52.2%，较上月上升1.5个百分点。

“7月份，受高温多雨和淡季效应影响，物流业景气指数较上月有所回落，但仍保持在景气区间，物流行业整体运行平稳。”中国物流与采购联合会总经济师何辉表示，从后期走势看，业务活动预期指数保持在扩张区间，显示出物流市场信心总体保持稳定。

何辉进一步分析称，从指数上看，新订单指数和主营业务利润指数较上月回升，其他分项指数较上月有不同程度回落，增长动力出现放缓的迹象，上升基础仍需巩固增强。

从区域看，东西部地区业务需求仍有扩张，但中部地区新增需求较上月有所放缓。从企业规模看，大型物流企业业务规模保持稳定；中小微型物流企业物流承压性较弱。当前政策端正展现积极变化，相关政策部署或将加快落地、经济有望平稳修复。

数据显示，7月份，业务总量指数为50.9%，环比回落0.8个百分点。新订单指数为50.6%，环比回升0.2个百分点。对此，何辉表示，从这些数据可以看出，我国物流行业整体运行平稳，但业务量规模增速放缓。7月份新增需求推动新订单指数有所改善，企业经营预期将逐步转好。

“总体来看，7月份物流需求总量和新增订单保持平稳，东部地区压舱石作用明显，设备利用率和库存周转较好，企业运营效率保持较高水平。”中国物流信息中心物流统计处处长胡焓表示，分项指数中业务总量指数、新订单指数、库存周转次数指数、资金周转率指数、设备利用率指数、固定资产投资完成额指数、从业人员指数、业务活动预期指数保持在景气区间，反映出当前物流需求总体趋稳，企业运作效率较高，人员岗位供需稳定，物流保持较好运行态势。

据交通运输部发布数据显示，上半年，完成营业性货运量259.3亿吨，同比增长6.8%，其中，铁路、公路、水路、民航分别完成货运量25亿吨、190.1亿吨、44.2亿吨和328万吨，同比分别增长0.6%、7.5%、7.7%和6.4%。

上半年，完成港口货物吞吐量81.9亿吨，同比增长8%，其中，内、外贸吞吐量同比分别增长7.6%和8.9%。集装箱吞吐量保持增长、完成1.5亿标箱，同比增长4.8%。

胡焓表示，分行业来看，除水上运输和装卸搬运业外，铁路运输、航空运输、仓储物流、邮政快递等业务总量指数均在景气区间，其中道路运输业业务总量指数为53.9%，5月份以来连续回升，调研中部分企业和个体户司机反映，普货类运输业务量缓慢回升，但运距较平常年份有所减少。航空运输业业务总量指数为53.2%，环比回升1.2个百分点，从今年数据看货机和腹舱使用效率明显回升。受电商网购业务增长拉动，7月份邮政快递业业务总量指数为66.6%，保持在高景气区间。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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