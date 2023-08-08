原标题：银联国际与马来西亚支付转接网络PayNet推进跨境二维码支付互联互通

继银联国际与马来西亚支付转接网络Payments Network（以下简称PayNet）6月签署框架协议后，8月8日，双方在上海签署合作协议，约定：一是实现中国钱包产品在马来西亚二维码商户全面受理；二是进一步实现马来西亚用户使用的钱包产品在全球银联二维码商户使用。截至目前，银联国际已与韩国、斯里兰卡、柬埔寨和越南等多国本地二维码网络达成互联互通合作。

PayNet是马来西亚央行指定的二维码转接处理机构。银联国际与其约定，通过“网络互联互通”模式，实现当地所有二维码商户支持银联移动支付产品。未来，消费者使用境内和港澳版云闪付App，以及境内接入“云闪付网络支付平台”的商业银行App，都可在马来西亚的二维码商家支付。当地新增二维码受理商户也将默认支持银联标准钱包。

中国银联总裁兼银联国际董事长蔡剑波表示，近年来，东南亚多国央行建设本国支付体系，推进二维码支付网络两两对接。顺应这一趋势，银联国际积极参与到我国支付网络和东盟区域网络跨境互联互通的进程中。此次与PayNet的合作具有重要意义，将大幅提升银联钱包用户在马来西亚的二维码支付体验。下一步，双方将尽快实现马来西亚用户使用当地钱包App在我国的银联二维码商户使用。

去年底以来，银联国际在亚太区域加快落地“网络互连互通”合作模式，通过与境外二维码网络一点对接，即可快速、大规模相互开放二维码受理网络，本地商户无需改造和换码，大幅提升了受理商户拓展速度。目前，韩国移动支付服务Zero Pay、斯里兰卡国家支付网络LankaPay、越南国家支付公司NAPAS、柬埔寨支付系统Bakong旗下二维码网络均与银联国际开展合作。

随着跨境人员流动逐步恢复，银联国际也加快提升对境外消费者的移动支付服务水平，为他们在本地、来华和跨境消费提供更加安全的支付选择。近日，新加坡华侨银行App接入银联网络，新加坡居民可直接用本国主流手机银行App在华扫码支付。华侨银行用户只需在App内申请银联虚拟卡，即可在全球银联二维码网络使用。至此，东盟区域已有8个国家超20个钱包支持银联二维码。

目前，银联境外受理网络已延伸到180个国家和地区，覆盖超6350万家线上线下受理商家，其中1600多万家商户还支持银联二维码或非接支付，亚太地区银联二维码网络受理规模优势加速形成。境外已有30多个国家和地区170多个钱包接入银联网络，预计今年底，境外将有200个钱包支持银联移动支付服务，潜在覆盖用户数预计超过6亿。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经