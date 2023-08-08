原标题：日立电梯荣获“中国房地产电梯类首选供应商大奖”

8月3日，由中国房地产报社、中国城市与区域治理研究院主办的“2023第十三届中国房地产品牌发展大会”在北京举行，大会围绕中国品牌塑造、中国房地产行业品牌建设与发展进行探讨。大会上，重磅发布“2023中国房地产品牌价值榜百强”榜单，日立电梯凭借优质的产品及服务，荣获“2023年中国房地产电梯类首选供应商”殊荣。

经过十三年的打磨与沉淀的“中国房地产品牌价值榜百强榜单”，已发展成为房地产领域最具公信力的权威奖项之一。据悉，该奖项由房地产领域超百位权威研究专家团队综合评审，经过数据分析、调研走访、中国房地产报舆情监测数据、专家评价等层层筛选得出，旨在通过榜样的力量，帮助企业认知市场，智能决策，进一步推动中国经济的创新与发展。

一直以来，日立电梯在产品、技术和维保服务方面均持续领跑国内电梯行业赛道。2023年3月，由《政府采购信息报》联合政府采购信息网颁发的“18届全国政府采购集采年会系列奖项”中，日立电梯再次蝉联获得“2022年度政府采购电梯首选品牌”、“政府采购旧楼加装电梯首选品牌”两项大奖。而此次日立电梯荣获“中国房地产电梯类首选供应商”重磅大奖，不仅是业界对日立电梯在电梯垂直领域深耕细作的高度认可，同时也印证了日立电梯在房地产企业供应商中的品牌实力。

日立电梯在科技领域从未停止探索，并始终以创新为核心，为用户研发出多项实用的产品和功能。日立电梯与房地产企业也在共同开发智慧楼宇的相关事业，围绕电梯延伸构建智慧社区生态圈，利用前沿的智能化基础设施建设，增强社区治理和小区管理智能化，使用户的衣食住行更舒服、高效。

(责编：董童、李源)

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