原标题：中国人寿寿险承保具有较强养老属性的年金保险准备金积累达1.7万亿元

老百姓关心什么、期盼什么，保险就要做什么。党的二十大报告明确提出，“发展多层次、多支柱养老保险体系”，“实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业”。作为金融央企，中国人寿始终心怀“国之大者”、勇担时代责任，不断增强金融报国的政治担当和保险为民的深厚情怀，努力为满足人民养老、享老需求贡献力量。

让“养老选国寿 开户在广发”成为第一联想

2022年11月人社部、财政部、银保监会等五部门联合印发《个人养老金实施办法》以来，中国人寿集团旗下寿险公司首款个人养老金产品——国寿鑫享宝专属商业养老保险入选首批个人养老金保险产品名单，并在个人养老金制度落地当天就实现行业首批开办，第二天实现个人养老保险产品在36个先行城市（地区）全覆盖；广发银行首批获得开办个人养老金业务资格，同时入选首批个人养老金基金销售机构名录，个人养老金业务开闸当天首批上线开户业务；养老险公司入围首批商业养老金业务试点机构，自主研发上线个人养老规划服务系统，并在2023年1月1日商业养老金试点开闸首日，在行业内首个推出5支商业养老金产品。与此同时，中国人寿投资板块全面强化投资能力建设，依托集团雄厚实力，为养老第三支柱业务提供长期、可持续、有竞争力的投资收益，旗下首家保险系基金管理公司国寿安保基金还成功发行国寿安保稳健养老FOF、2030目标日期FOF两支养老目标基金等。

个人养老金和商业养老金是我国养老第三支柱的重要组成部分，中国人寿早启动、早部署、早谋划，集团旗下保险、投资、银行三大业务板块同向发力，依托综合金融优势，实现多个“首批”、多项领先，持续深化塑造“养老选国寿 开户在广发”企业形象，努力做好金融保险行业“头雁”表率。

养老金融产品规模领先市场 有力支撑国家社会保障体系建设

长期以来，中国人寿全方位多层次参与我国社会保障体系建设，集团旗下寿险公司的服务涵盖健康、养老、医疗、教育、意外等保险保障领域，为人民群众提供全链条人身险服务；财险公司的风险保障服务涵盖从生产到生活、从城市到农村、从财产安全到意外防护、从企业到个人等各场景各领域。截至目前，全集团已累计为超8亿客户提供保险保障、财富管理等服务，2022年上半年为经济社会提供风险保障超420万亿元。

中国人寿在服务养老保障体系健全方面，特别是在税延型养老保险、专属商业养老保险、个人养老金业务、商业养老金融等方面持续探索，积极参与“三支柱”养老保险体系建设。在养老保险第一支柱，集团旗下养老险公司入选首批基本养老保险基金境内证券投资管理机构，投资组合自设立以来业绩表现良好。在养老保险第二支柱，为全国3万余家企业、33个职业年金统筹区分别提供企业年金和职业年金服务，受托和投管规模合计超1.5万亿元，是我国年金领域的领头羊。在养老保险第三支柱，除个人养老金和商业养老金产品服务外，集团旗下寿险公司还承保大量具有较强养老属性的保险，准备金积累达1.7万亿元。此外，为满足人民群众特别是失能老年人长期护理保障需求，中国人寿寿险公司依托专业、系统、网点和队伍优势，打造长期护理保险支撑体系，在全国承办长期护理保险项目覆盖3300多万人。

养老服务体系“硬件+服务+人才”完备 有效满足高质量养老需求

中国人寿陆续发起设立合计规模达500亿元大健康基金和200亿元大养老基金，大力构建“机构+社区+居家”三位一体的养老服务体系，有效提供CCRC养老社区、康养旅居、普惠型社区养老等多元化、多层次养老服务。目前，集团旗下拥有国寿嘉园·天津乐境、国寿嘉园·苏州雅境等高品质养老社区，以及位于深圳的5家普惠型社区居家养老项目，国寿嘉园·厦门乐境于今年5月奠基，中国人寿还将在20个重点城市加速完成养老产业投资布局；制定完成机构养老及社区养老服务标准化体系，推出《国寿嘉园社区运营质量管理办法》，并每半年开展全面检查，涵盖667项运营内容；建立客户满意度管理及投诉管理体系，各项目已入住长者满意度持续保持在90%以上，收到锦旗、表扬信100余件；建立安全管理体系，规范安全隐患排查、餐饮及消防安全、设备设施安全、入住长者安全等七个方面安全管理；丰富健康产品和服务，上线就医绿通业务、体检产品，落地健康管理、中医理疗、门诊就医、体检等服务；培育养老护理人才，积极引进、培养具有养老服务经验和专业知识的人才，通过集团旗下保险职业学院设立专门学院，以订单班方式培育专业护理、老年服务与管理人才，累计已有200余名订单班毕业生和实习生在集团各个养老社区为长者提供服务。截至2023年上半年，国寿嘉园各养老社区入住人数较年初增长103.1%。

此外，中国人寿还正在聚焦京津冀、长三角、粤港澳、长江经济带等区域的重点城市，持续加大养老项目投资布局。

中国人寿将把满足人民日益增长的美好生活需要作为出发点和落脚点，积极践行金融工作的政治性、人民性，提升专业性，充分发挥保险的经济“减震器”和社会“稳定器”作用，增强金融服务的可得性、便利性和可持续性，致力于成为在金融保险及健康养老领域最值得信赖的企业，全力答好新时代养老服务为民答卷。

(责编：董童、李源)

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